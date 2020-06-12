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亞洲知名泰餐廳「詐欺公眾」 2老闆判坐牢1446年
泰國的刑事法庭10日認定，在亞洲享有知名度的Laemgate海鮮餐廳2位共同所有人詐欺公眾等罪成立，分別被宣告判處1446年有期徒刑，全案一個月內仍可上訴。
BBC與曼谷郵報報導，Laemgate海鮮餐廳2019年在臉書、Line和官網打出網路限定促銷，像880泰銖（約28美元）就可讓10人享用大餐，只要2020泰銖（約64美元）就可讓20人入席，以及30人只要3000泰銖（約96美元）等超便宜的海鮮自助餐餐券。多達2萬人購買餐券，總額達5000萬泰銖（約160萬美元）。
一開始，消費者還能持餐券享用美食，但預約名單卻越列越長，需等上好幾個月才能用餐。整個活動於2019年3月宣布取消，理由是庫存海鮮跟不上客人消耗的速度，隨後更關門歇業。
儘管Laemgate海鮮餐廳願意退錢，仍有375人就此向消保警察報案，檢舉公司和2位共同所有人詐欺。這2人隨後被捕、遭控利用錯誤訊息詐欺公眾，10日被裁定723項指控成立，分別宣告判處1446年有期徒刑。
在泰國，由於檢舉者極多，被判詐欺罪成立的當事人遭宣告判處超長刑期並非罕見。本案2人都認罪，法官決定刑期減為723年。但依泰國法律規定，他們最多僅需實際坐牢20年。法庭同時裁定，Laemgate Infinite罰款180萬泰銖，公司與2位共同所有人應承擔退款250萬泰銖（約8萬美元）給受損的消費者。
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