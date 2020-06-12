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大阪新世界街頭無遊客 百年「河豚燈籠」老店不堪虧損關店

聯合新聞網 / 綜合報導
大阪新世界百年老店不敵疫情宣布停業。圖擷自づぼらや官網
大阪新世界百年老店不敵疫情宣布停業。圖擷自づぼらや官網

受到新冠肺炎疫情影響，許多老店紛紛傳出歇業的消息，如今又一家百年老店宣布暫停營業。位在日本大阪新世界的河豚專賣店「づぼらや」原本因疫情在今年四月宣布暫時停業，兩個月後正式做出關店的決定。

日本「NHK」11日報導，大阪的百年老店「づぼらや」創立於1920年，店門口巨大的河豚燈籠是該店的招牌，每年都有許多遊客前來一嚐價格實在的河豚料理。今年卻受到新冠肺炎影響，自四月8日起便宣布新世界店及道頓堀店暫停營業。

店家本來期待疫情趨緩客人會回流，沒想到卻因為疫情不減反升，大阪新世界遲遲不見遊客的蹤跡。迫於現實因素，「づぼらや」正式宣布兩家分店停止營業，店家的網頁則尚未更新這項消息。

河豚 大阪 新冠肺炎

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