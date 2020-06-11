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罷免黃捷成功機會多大？ 最新民調出爐

義復興文化遺產小鎮 1元房屋招入住

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
義大利小鎮因為人口稀少防疫成功，大舉零疫情及1元出售房屋的口號吸引民眾入住。（photo by Twitter）
義大利小鎮因為人口稀少防疫成功，大舉零疫情及1元出售房屋的口號吸引民眾入住。（photo by Twitter）

零疫情的義大利小鎮，政府竟以1歐元售出房屋！義大利小鎮欽奎夫龍迪（Cinquefrondi）因疫情經濟受創，政府推出「美麗復興計劃」，以1歐元房屋及不受疫情侵擾等條件，吸引民眾遷入活絡城市。當地的埃奧利群島美景不但被列為世界文化遺產，也有壯闊的河流、溪澗及小山丘等自然景觀。

房子只要1歐元

根據《CNN》報導，義大利小鎮欽奎夫龍迪因疫情經濟受創，政府推出「美麗復興計劃」，以1歐元房屋及不受疫情侵擾等條件，吸引民眾遷入活絡城市。市長康尼亞表示：「要復興經濟，首先要讓大家願意入住這座被忽視的城市。」

和其他地方的1元房屋不同，遷入小鎮不用先付5000歐元的保證金，也不受在3年內翻新房屋的規定限制，每年僅需支付250歐元的保險費，直到翻修工程完成。當地不僅有列為世界文化遺產的埃奧利群島美景，也被壯闊的河流、溪澗及小山丘佈滿。更重要的是，義大利疫情爆發至今，這裡還沒有任何人被感染。

無疫情成轉型良機

抓緊疫情不受影響的機會趁勢發展，康尼亞近期也積極申請經費，對基礎設施進行一波翻修，將道路、噴泉及廣場等地方塗上彩色外表。《CTV》報導，位於義大利長靴地圖的腳趾處，欽奎夫龍迪這座古老的歷史城鎮正奮力轉型。

市長康尼亞說：「我們這裡是文化大熔爐，歡迎大家前來，我的辦公室也永遠敞開。」可用的1歐元買到的房屋有40到50坪，數量共有50間。許多甚至有小陽台，可欣賞風景。

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