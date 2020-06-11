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荷蘭俱樂部重啟營業出奇招 觀眾防疫坐著HIGH
隨著全球新冠肺炎疫情減緩，各國也逐步開放境內的經濟活動，但為符合政府規定的社交距離，荷蘭一家俱樂部日前出奇招重啟營業，吸引眾人目光。
據「每日郵報」報導，這家位於荷蘭東部城市奈梅亨（Nijmegen）的俱樂部Doornroosje，除了更改營業時間從原本午夜時段移至下午外，所有參加的觀眾均被限制坐在椅子上聞樂搖擺，而且每張椅子間還相隔1.5公尺的社交距離。
這項表演的發起人喬納丹·布蘭德（Jonatan Brand）表示，最初的計劃是讓客人站在間隔1.5公尺（5英尺）社交距離的地方跳舞。但是地方當局說，他們必須坐在椅子上。
發起人布蘭德在表演結束後表示，儘管觀眾坐在椅子上，活動仍然很酷，他們坐在椅子上搖動身體，他們在跳舞、在手舞足蹈，表演節目結束後，觀眾們臉上充滿笑容。19歲的努雷·博加（Nuray Boga）參加活動後表示，這是最完美的音樂，20分鐘就足夠了。
俱樂部推出這項長達20分鐘的表演活動，包含8套DJ表演或是音樂家演奏，而且一場只開放30名觀眾入場，觀眾須提前預定門票，門票是10歐元（約新台幣335元），該俱樂部更計劃在7月擴大到100家。
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