透過語言軟體幫他奔波尋獲手機 日本大學生來台尋找女恩人

台灣以人情味著名，許多觀光客來到台灣都會被民眾的熱情給感動，或是受到台灣人的幫助。一位日本大學生近期向西日本新聞小組發出訊息，表示想要尋找一位台灣的女恩人，去年（2019）4月時這位大學生赴台旅遊，遺失了手機，透過語言軟體發文獲得了這位女恩人幫助，順利尋獲手機，並寄回了日本，令他相當感動，大學生表示希望可以親自跟她說聲謝謝。

根據「まいどなニュース」網站報導，這位大學生就讀日本立正大學四年級，名叫宮木快（Kai Miyaki），近期他向西日本新聞社的「你的特命取材班」（あなたの特命取材班）發出尋人訊息，表示想要尋找兩位住在日本福岡縣和台灣台北的女子。

宮木快稱去年（2019）4月他到台南旅遊兩週，回國當天在台南車站前往高雄小港機場的途中，因為趕著下車而將手機遺忘在火車上，雖然回國隔天他立刻向台灣駐日機構聯繫尋找，但對方卻無法處理，由於宮木快不精通英文和中文，他開始使用了一個叫「Hello Talk」的語言學習軟體，他在軟體上發文，並將自己遺失的手機顏色特徵、丟失的火車站、日期時間都打在貼文內，希望有人能幫助他。

未料隔天有一位住在台北名叫「Siang－Yun」的女子向他發出訊息，她在訊息寫道「您好，我能幫助你嗎」，而這位女子的日文相當流利，她替宮木快前往台灣的火車站和派出所詢問，最後順利幫他找到了手機，宮木快相當吃驚，連連對她表達感謝。

事後這位女子也拜託自己的日本女性友人將包裹帶回日本，寄送給宮木快，而在六月上旬，宮木快也順利收到包裹，包裹上還貼著一張寫有「不要再弄丟了」的便條貼，如今宮木快又來到台灣了，他想直接向這位住在台北的小姐親自說聲謝謝，但對方已經沒有再用之前的語言學習軟體，另外包裹的包裝紙也丟掉了，因此喪失了福岡女子的聯絡方式。

宮木快表示這位「Siang－Yun」的女子來自台中，目前在台北工作，年約20至30歲，喜歡日本電影和漫畫，雖然至今仍沒有兩位女子的消息，但他仍不放棄希望。