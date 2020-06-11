東京賣「台式雞排」一片137元 日網友：太大吃起來不便
雞排是台灣常見的小吃，也是不少外國人來台必吃的特色美食。在日本東京有一間小店專賣台灣味的炸雞排，尺寸跟臉一樣大，讓習慣吃小塊唐揚雞的日本人相當訝異。
日本網友在2ch論壇分享東京淺草販賣的炸雞排，招牌上寫著台灣唐揚雞，還用片假名拼出「炸雞排」的發音，一片賣500日圓（約新台幣137元），大小約有人臉這麼大。
台灣雞排引起日本網友熱議：「看起來很好吃」、「卡路里很高的樣子」、「沒有調味料感覺難吃」、「雖然有點貴但夠大片」、「紙袋都被油浸溼了，換好一點的紙吧」、「做起來好像不難，自己做只要花300日圓」。也有人嫌尺寸太大，貼出日式唐揚雞的照片，認為做成這樣較好入口。
這間位於東京淺草的「安心や」，專賣台灣味的炸雞排，在周末會賣尺寸加倍、比臉還大的「台灣size」雞排，讓日本人瘋狂上IG拍照打卡。另外這間店還販賣台灣啤酒、蘋果西打等台灣飲料，整間店充滿台味。
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