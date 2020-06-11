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無人機擾人 梅根怒請「日薪7000英鎊」保全防偷拍

世界日報 / 編譯中心╱綜合10日電
狗仔無人機偷拍禁不了！ 哈利梅根怒請「日薪26萬」保全護隱私
狗仔無人機偷拍禁不了！ 哈利梅根怒請「日薪26萬」保全護隱私

英國王子哈利（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）淡出王室，遷居美國洛杉磯，但仍然擺脫王不了跟拍。媒體報導，近日常有「無人機」在他們的豪宅上方盤旋，讓他們為此至少報警了5次，最後一怒之下決定增聘日薪7000英鎊（約9000美元）的保全團隊，維護隱私。

Daily Beast報導，哈利與梅根在今年3月卸下王室身分後，搬往戒備森嚴的洛杉磯比佛利山莊居住，但狗仔卻變本加厲，利用「無人機」盤旋他們住家上空，涉嫌偷拍他們的私生活。報導說，光是一個月兩人就向洛杉磯警局報了5次案。

據報導，兩人比佛利的豪宅價值約1800萬美元，擁有8間臥室和12間浴室，還有大型游泳池和噴泉。目前兩人為隱私正加強住家的保安系統，每日郵報踢爆，兩人新雇用的私人保全公司，每天要價近9000美元。

先前曾有消息指出，哈利與妻子梅根因碰上疫情，收入不穩，也沒有接到新的演藝工作邀約，目前無法支付1年要價400萬英鎊(約520萬美元)的維安費用，最後仍是由父親查理王儲買單，讓兩人再被轟是「啃老族」、「靠爸王子」，現在支出再增加，引起不少爭議。

梅根秘密日記毀凱特形象？

另外，梅根雖已淡出王室，她和凱特之間的「妯娌大戰」仍然日日有新發展，Woman`s Day雜誌指梅根偷偷寫下充滿恨意的日記，長達300頁，重點之一就在描述自己與嫂嫂凱特有多不對盤。

向來予人「完美皇室媳婦」形象的凱特，為此緊張兮兮，擔心梅根寫了些不該被外界得知的細節，影響自己的公眾觀感。

只是專門打臉八卦的網站，再次反駁Woman`s Day的報導，表示梅根親友完全沒聽過她有親筆日記這種東西，再者雜誌中的描述，看起來是梅根硬是和夫婿哈利脫離英皇室、害到凱特肩上的擔子變重，對於梅根自身的形象沒有多少改善，誰會做這種損人不利己的事？

洛杉磯 王室 保全

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