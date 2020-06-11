他和開車女友通電話 悲聞她車禍死亡前的最後呼喊

一名男子和開車的女友通電話，即使她使用免持裝置，卻因不明原因發生車禍過世，男子聽到女友生前最後的慘叫，悲痛不已。

Daily Star報導，英國男子多曼尼科（Domenico Guglielmucci）和28歲女友蔻依（Chloe Lloyd）交往，一天晚上蔻依開車載八歲女兒返家，在車上用免持聽筒和多曼尼科通電話。蔻依問男友是不是很累，多曼尼科回自己很好，並問女友是不是已離開媽媽家，接著聽到蔻依發出一聲慘叫，接著就靜了下來，伴隨著方向燈的聲音。

多曼尼科趕緊聯絡蔻依的媽媽艾瑪幫忙，艾瑪駕車沿路尋找，找到女兒的座車，但蔻依已無生命跡象，八歲孫女在兒童安全座椅裡身受重傷。

警方調查，蔻依的座車衝出車道，撞到一旁的樹木，導致多處受傷而死。目前仍找不到肇事的原因，車輛本身無故障、當天沒有天氣不好、路上也無障礙物或動物出沒，而且根據目擊者供稱，並沒有其他車輛和此事故有關。

驗屍報告顯示，蔻依並無飲酒和用藥，也沒有其他疾病，警方總歸各方調查，認為肇事原因還是和死者本人關係最大。