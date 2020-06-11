快訊

搶救中！台鐵北屯高架橋傳2工人中毒 受困10公尺深管線內

撐不住了！開業20年 美國首家鼎泰豐宣布結束營業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他和開車女友通電話 悲聞她車禍死亡前的最後呼喊

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人開車講電話會用藍芽免持聽筒。示意圖非當事人，本報資料照
許多人開車講電話會用藍芽免持聽筒。示意圖非當事人，本報資料照

一名男子和開車的女友通電話，即使她使用免持裝置，卻因不明原因發生車禍過世，男子聽到女友生前最後的慘叫，悲痛不已。

Daily Star報導，英國男子多曼尼科（Domenico Guglielmucci）和28歲女友蔻依（Chloe Lloyd）交往，一天晚上蔻依開車載八歲女兒返家，在車上用免持聽筒和多曼尼科通電話。蔻依問男友是不是很累，多曼尼科回自己很好，並問女友是不是已離開媽媽家，接著聽到蔻依發出一聲慘叫，接著就靜了下來，伴隨著方向燈的聲音。

多曼尼科趕緊聯絡蔻依的媽媽艾瑪幫忙，艾瑪駕車沿路尋找，找到女兒的座車，但蔻依已無生命跡象，八歲孫女在兒童安全座椅裡身受重傷。

警方調查，蔻依的座車衝出車道，撞到一旁的樹木，導致多處受傷而死。目前仍找不到肇事的原因，車輛本身無故障、當天沒有天氣不好、路上也無障礙物或動物出沒，而且根據目擊者供稱，並沒有其他車輛和此事故有關。

驗屍報告顯示，蔻依並無飲酒和用藥，也沒有其他疾病，警方總歸各方調查，認為肇事原因還是和死者本人關係最大。

事故 車禍

延伸閱讀

明明沒訂...外送卻一直來！男收披薩9年 聽到機車聲就怕

婚後妻拒行房堅持「用手解決」 落跑後始知驚人身世

俄羅斯女演員半裸開門收外送 獎勵疫情期間外送員堅守崗位

土耳其「灑鹽哥」再惹議 話題天王評價兩極

相關新聞

他和開車女友通電話 悲聞她車禍死亡前的最後呼喊

一名男子和開車的女友通電話，即使她使用免持裝置，卻因不明原因發生車禍過世，男子聽到女友生前最後的慘叫，悲痛不已。 Daily Star報導，英國男子多曼尼科（Domenico Guglielmu

打敗美帝的奧運傳奇！俄國影史票房冠軍《絕殺慕尼黑》登台

俄羅斯本土影史票房冠軍《絕殺慕尼黑》於今年6月在台上映，本片2017年12月28日登上俄國大銀幕，最終票房高達30億盧布（約12.8億台幣），打破《史達林格勒》2013年創下的票房紀錄。

台灣文化路徑鐵道篇東京展出 挑動日人心

載滿台灣最美鐵路風光的「台灣文化路徑－鐵道篇」展今天在位於東京的駐日本台灣文化中心登場。此展預告短片在網路公開後，挑動日...

土耳其「灑鹽哥」再惹議 話題天王評價兩極

屠夫變身社會名流的土耳其餐廳老闆「灑鹽哥」戈克切再惹議。上傳社群媒體的照片中，穿西裝的他站在屠宰場中央，遭到緊緊圈住的牛...

回家路上之鯨：蒙特婁第一隻「座頭鯨」的死亡錯愕

「你帶給這座城市好多幸福...」加拿大魁北克省的第一大城蒙特婁，5月底極為罕見地在城市旁的聖羅倫斯河，發現了一隻座頭鯨（humpback whale）。由於蒙特婁周遭水域從未發現過座頭鯨的身影，這也讓許多因為疫情而抑鬱已久的蒙特婁市民，又驚又喜這位意外的動物訪客。然而9日，這頭年輕的小座頭鯨卻被人發現，其屍體載浮載沉在河道之上，已經死亡，死因仍有待屍檢結果。

「頂多判10年」伊朗狠父斬首私奔女兒竟先諮詢律師

14歲的伊朗女孩羅米納（Romina Ashrafi）上月21日在睡夢中被父親以鐮刀砍下頭顱喪生，此案震驚全伊朗，立法保護女性的呼聲高漲。羅米納生前早知父親有意殺她，曾為此逃家，為何仍難逃慘死父親刀下的命運？

日機場設單人快捷 自動車保持距離

航廈內竟可搭單人快車！日本東京羽田機場為讓民眾保持安全距離，設計出自動車系統供民眾搭乘。外表類似黑色輪椅的自動車載著人們在航廈內來來往往，車與車之間保持著固定的安全距離，還有偵測系統能防止人掉落或碰撞。設計師杉江理說：「這項設備可望讓世界恢復國際旅行。」

台灣喔熊跨海出任務 駐新加坡代表處扮神祕食客

新加坡阻斷措施分階段放寬，有1/3員工返回公司上班，超過3/4經濟活動復工，觀光局吉祥物台灣喔熊今天再度跨海出任務，由駐...

巴黎艾菲爾鐵塔 本月25日重新開放

法國巴黎艾菲爾鐵塔經營公司宣布，鐵塔因遏制冠病傳播實施的限制措施關閉3個月後，將於6月25日重新向公眾開放。

影／壯觀！空拍大堡礁6萬多隻綠蠵龜上岸產卵

澳洲昆士蘭省環境科學廳（DES）的研究團隊10日公布無人機空拍影像，顯示成千上萬隻綠蠵龜準備登上大堡礁附近一座小島產卵，場面相當壯觀。

熱門新聞

Fed一如預期維持利率在近零水準 料保持到至少2022年

北韓：美國如果不想年底大選發生「可怕的事」 就閉嘴別評論兩韓事務

俄羅斯女演員半裸開門收外送 獎勵疫情期間外送員堅守崗位

美國哥倫布銅像遭斬首 丟入湖中

Fed決策、鮑爾說了什麼？五大要點一次看

吉里巴斯大選 前總統指與台灣中國邦交是關鍵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。