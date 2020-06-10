日機場設單人快捷 自動車保持距離

航廈內竟可搭單人快車！日本東京羽田機場為讓民眾保持安全距離，設計出自動車系統供民眾搭乘。外表類似黑色輪椅的自動車載著人們在航廈內來來往往，車與車之間保持著固定的安全距離，還有偵測系統能防止人掉落或碰撞。設計師杉江理說：「這項設備可望讓世界恢復國際旅行。」

機場設防疫自動車

根據《今日日本》報導，日本東京羽田機場為防疫無所不用其極，設計出確保民眾間安全距離的「單人快捷系統」。

影片中看到，民眾坐在外表看似黑色輪椅的自動車，在羽田機場第一航廈內來來往往，車與車之間保持著固定的安全距離，形成一條運輸系統，搭載偵測系統及人工智慧的自動車還能在人們跳下車或摔落的時候自動停止或繞行。自動車設計公司總裁杉江理說：「自動車系統成為防疫的一大利器。」

「初衷是減少消耗人類體力的工具，恰巧很適合用在防範疫情蔓延的現今。」杉江理表示，這項科技目前已經在紐約甘迺迪機場進行測試，有許多國家也釋出參與計劃的意願，「我們正向世界推廣此設備，以讓各國機場能安心防疫，早日恢復國際旅行。」

未來能取代勞力

「自動車系統未來可以用在醫院、公園或購物中心，這對勞動力短缺的場所特別有幫助。」據《福斯商業台》報導，從海關到登機口不算短的距離10分鐘就能抵達，自動車最快更可以達到3.5公里時速。

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