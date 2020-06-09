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日本網紅秋田犬Wasao離世 主人心存感激

中央社 / 東京9日專電

曾登上大銀幕的日本人氣秋田犬Wasao，昨天因衰老死亡，飼主菊谷忠光對於Wasao的離去感到很難過。他說，Wasao成為他家的一分子讓他引以為榮，心存感激。

日本放送協會（NHK）報導，被飼養在青森縣鰺澤町的Wasao昨天因多重器官衰竭死亡。

被說「醜得很可愛」的Wasao狗齡13歲，換算成人類年紀約80至90多歲。今年4月以來，Wasao可能因為年老體衰無法站立，從原本住在戶外狗屋被移居在店內照料。

協助照料Wasao的一名男性表示，昨天傍晚Wasao在動物醫院接受點滴注射時，靜靜的走完一生。

飼主菊谷忠光發聲明表示，Wasao的離世讓他感到震驚難過。Wasao成為菊谷家的一分子，讓他引以為榮，心存感激。

日本朝日新聞5月25日報導，Wasao從4月以來無法站立的消息傳出後，全國湧入不少關心的聲音。飼主菊谷忠光說，很感謝大家的關心，但在新冠肺炎疫情影響之際，盼大家從遠方給予溫馨關懷即可。

Wasao因外表笨拙卻很可愛廣受民眾喜愛，被任命為JR五能線鰺澤站的觀光站長，推動地方觀光。Wasao是長毛偏白的秋田犬，體重約40公斤。13年前在街頭流浪時被青森縣鰺澤町經營烤魷魚店的女老闆菊谷節子收養。

Wasao個性憨厚、外型可愛，一名部落客2008年在部落格上介紹牠之後，引發網友熱議；同年7月日本電視台的節目報導「網紅」Wasao，讓Wasao人氣飆升。

Wasao居住的鰺澤町觀光協會在2008年12月發售印有Wasao的T恤，媒體爭相報導後，Wasao從原先的「浪浪」，變成日本家喻戶曉的秋田犬。

Wasao在2010年6月被鰺澤町任命為「特別觀光大使」；2011年2月被日本聯合國教科文組織協會聯盟任命為「世界遺產活動特別大使『犬』」。

電影公司以Wasao前半生作為原型拍攝電影，由Wasao親自主演，女星藥師丸博子演出菊谷節子角色，並於2011年3月在日本上映。

Wasao在2014年「迎娶」同樣是白色的秋田犬Tsubaki，跟女兒Chome一家三口在鰺澤站送往迎來，為小鎮加持衝人氣。Wasao的成名也讓菊谷節子以「Wasao的母親」身分出名；菊谷節子2017年過世，享壽73歲。

日本 秋田 青森

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