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外星文明的訊號？天文學家再發現神秘快速電波爆發模式

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
最新一期皇家天文學會月報刊登新研究指出，天文學家今年年初第二次偵測到神秘的太空「快速電波爆發」（RFB）存在模式。示意圖的藍色星體為新確認的FRB 121102，畫有問號的粉紅色物體是訊號源可能環繞的天體。畫面翻攝：Newsbeezer.com/Kristi Mickaliger
最新一期皇家天文學會月報刊登新研究指出，天文學家今年年初第二次偵測到神秘的太空「快速電波爆發」（RFB）存在模式。示意圖的藍色星體為新確認的FRB 121102，畫有問號的粉紅色物體是訊號源可能環繞的天體。畫面翻攝：Newsbeezer.com/Kristi Mickaliger

最新一期皇家天文學會月報（Monthly Notices of the Royal Astronomical Society）刊登研究指出，天文學家第二度發現神秘的太空「快速電波爆發」（Fast Radio Bursts）存在活動模式。

天文學家2007年首度發現FRB，2016年進一步發現部分FRB會反覆出現。單一FRB只發出一次，通常與災難性恆星事件有關，人類對重複的FRB來源則了解不多，僅知通常零星出現或存在於星團之中。

今年一月時，FRB 180916.J0158+65被確認存在一個16.35天的活動周期。在4天期間、每小時釋出一到兩次爆發，接著進入12天沉默。最新研究則發現，2016年就發現、也是最早被找出起源地的FRB 121102同樣存在活動周期，可確認電波爆發窗口為期90天，隨後進入67天沉默期。

論文指出，位於30億光年外一處小型矮星系（small dwarf galaxy）的FRB 121102活動周期比FRB 180916至少長10倍，顯示周期範圍可以很廣。第一作者、曼徹斯特大學天文學博士後研究員拉杰瓦德（Kaustubh Rajwade）透過電郵表示，尋找類似模式是揭露FRB祖源的重要線索，周期性活動則透露此一FRB的來源可能正環繞著另一個天體。

研究人員希望再找到其他重複的FRB，確認它們是否也存在模式，同時觀察FRB 180916和FRB 121102是否就代表活動周期的時間範圍，也將繼續觀察FRB 121102模式是否會隨時間變化。

截至目前為止，天文學家已找到超過100個FRB，又多為單一FRB，且能追蹤部分來源位於其他銀河系，但還無法確定實際起因，目前推測可能是巨星、黑洞或密集中子星，也有人懷疑是先進外星文明。有「中國天眼」之稱、全球最大「500公尺口徑球面無線電望遠鏡」（FAST）就預計於9月正式啟動搜索地外文明。

太空 黑洞 天眼 星系

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