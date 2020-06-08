日本電玩阿嬤拿下200座冠軍 90歲打電動回春

日本90歲老奶奶保持活力的秘訣竟是打電動！紮著清爽馬尾、帶著一副大眼鏡的日本90歲的森浜子是最老電玩YouTuber的金氏世界紀錄保持人，頻道擁有超過30萬粉絲，參加過各項賽事的她更拿下200座冠軍。她說，在遊戲中我們可以做任何想做的事，「那讓我保持活著的動力。」

90歲高齡仍活躍

根據《今日日本》報導，紮著清爽馬尾、帶著一副大眼鏡的日本90歲的森浜子奶奶防止老化的秘訣，竟是打電動。

這位退休已久的高齡婦人，鄉民們暱稱她為「電玩阿嬤」。每天花3個小時以上徜徉在遊戲虛擬世界中的森浜子，甚至還有專屬的YouTube頻道與她的粉絲分享電玩心得。她說：「我對打電動有極大的興趣，而且每一天都很快樂。」與家人一起住在千葉市的森浜子也是「最年長遊戲YouTuber」的金氏世界紀錄保持者。

「我是在偶然間發現電玩這項引人入勝的東西。」森浜子的遊戲年資已經有39年，最愛的遊戲則是《超級瑪利》、《俠盜獵車手》等，10年前她也開始參加各式各樣比賽，並拿下超過200項冠軍。由其孫子幫忙拍攝分享遊戲技巧及生活的YouTube頻道，更吸引超過30萬的粉絲追蹤。

打電玩保持動力

據《衛報》報導，她43歲的孫子長尾圭輔表示，很少看到如森浜子的高齡者如此活躍，「我認為電玩是有幫助的，她非常不一樣，一般的老年人並不會像她那樣熱衷於遊戲。」

森浜子也鼓勵其他老年人加入電玩的行列，她說：「不是非要打電動，而是老年人得找點事做。」她說，在遊戲中我們可以做任何想做的事，「那讓我保持活著的動力。」

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