快訊

趁亂的歷史正義？ 英國BLM抗爭推倒「黑奴巨商銅像」

未來邊境若開放 陳時中：外籍人士普篩陰性才能入境

日本電玩阿嬤拿下200座冠軍 90歲打電動回春

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導

日本90歲老奶奶保持活力的秘訣竟是打電動！紮著清爽馬尾、帶著一副大眼鏡的日本90歲的森浜子是最老電玩YouTuber的金氏世界紀錄保持人，頻道擁有超過30萬粉絲，參加過各項賽事的她更拿下200座冠軍。她說，在遊戲中我們可以做任何想做的事，「那讓我保持活著的動力。」

90歲高齡仍活躍

根據《今日日本》報導，紮著清爽馬尾、帶著一副大眼鏡的日本90歲的森浜子奶奶防止老化的秘訣，竟是打電動。

這位退休已久的高齡婦人，鄉民們暱稱她為「電玩阿嬤」。每天花3個小時以上徜徉在遊戲虛擬世界中的森浜子，甚至還有專屬的YouTube頻道與她的粉絲分享電玩心得。她說：「我對打電動有極大的興趣，而且每一天都很快樂。」與家人一起住在千葉市的森浜子也是「最年長遊戲YouTuber」的金氏世界紀錄保持者。

「我是在偶然間發現電玩這項引人入勝的東西。」森浜子的遊戲年資已經有39年，最愛的遊戲則是《超級瑪利》、《俠盜獵車手》等，10年前她也開始參加各式各樣比賽，並拿下超過200項冠軍。由其孫子幫忙拍攝分享遊戲技巧及生活的YouTube頻道，更吸引超過30萬的粉絲追蹤。

打電玩保持動力

據《衛報》報導，她43歲的孫子長尾圭輔表示，很少看到如森浜子的高齡者如此活躍，「我認為電玩是有幫助的，她非常不一樣，一般的老年人並不會像她那樣熱衷於遊戲。」

森浜子也鼓勵其他老年人加入電玩的行列，她說：「不是非要打電動，而是老年人得找點事做。」她說，在遊戲中我們可以做任何想做的事，「那讓我保持活著的動力。」

【更多精采內容，詳見

日本 老年人 金氏世界紀錄

延伸閱讀

韓國全面要求電玩分級審查　Steam恐因未分級遭懲處

影／抗議日本！宜蘭府會改名釣魚台 邀總統登島掛門牌

商店街個人賣場上線6,000萬件日本商品 免國際運費

疫情帶動這家日本藥廠股價狂漲60% 市值緊追Sony

相關新聞

趁亂的歷史正義？英國聲援黑人抗爭，推倒「黑奴巨商銅像」

「黑奴商人的銅像必須倒！」聲援美國黑人市民佛洛伊德（George Floyd），反警暴、反種族歧視的「Black Lives Matter」示威，已橫跨大西洋延燒。7日，英國南部城市布里斯托的萬人大遊行，就有示威者憤怒地將已有125年歷史的地方慈善商人——科爾斯頓（Edward Colston）——的銅像給推倒、丟入河港。憤怒的抗爭者表示，科爾斯頓在17世紀時靠著黑奴買賣致富，回饋鄉里做慈善也無法抹滅其種族剝削行為。與此同時在倫敦，英國「戰時首相」邱吉爾的銅像，也遭噴漆「種族歧視者」。從和平示威到銅像破壞，到底是失序搗亂還是改變契機？會不會模糊了抗爭焦點？英國政壇與輿論的看法卻是兩極拉鋸。

日本電玩阿嬤拿下200座冠軍 90歲打電動回春

日本90歲老奶奶保持活力的秘訣竟是打電動！紮著清爽馬尾、帶著一副大眼鏡的日本90歲的森浜子是最老電玩YouTuber的金氏世界紀錄保持人，頻道擁有超過30萬粉絲，參加過各項賽事的她更拿下200座冠軍。她說

日本環球影城重新開園 籲搭雲霄飛車避免尖叫

位於日本大阪市的主題樂園日本環球影城（USJ），受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響閉園約3個月，今天有限...

時隔3月 東京豐洲市場重新開放民眾進場

日本東京豐洲市場受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒影響，暫停民眾進場約3個月，今天重新開放民眾進場。市場...

恐成最大贏家之城：埃及革命男女，時代背叛的青春悔恨愛

「這是一本寫在『革命成功』之後，反被『成功革命』吞噬的街頭愛情故事...。」2010年冬天突尼西亞的茉莉花革命，燃起了「阿拉伯之春」的巨浪，也令長年處於獨裁統治的埃及，看見了自由解放的曙光。當時，大量民眾湧進首都開羅，聚集並佔領「解放廣場」（Tahrir Square）；在各界的高度關注下，迫使擔任總統長達30年的穆巴拉克請辭下台，大時代局勢自此卻進入了下一波的動盪。

日本「表現の不自由」：從慰安婦到天皇像的禁忌言論審查

日本的「表現の不自由展：解放的漫漫長路」，而這個展的誕生，原本起源自2012年Nikon攝影展中，韓國藝術家安世鴻拍攝慰安婦的作品遭撤展的風波。而後在2015年，在東京的私人藝廊展出了「表現不自由展」，收錄了近年遭撤展的藝術作品。在2019年的日本「愛知三年展」中，藝術總監津田大介邀請「表現不自由展」的策展委員會，策劃了「表現不自由展．其後」。集結了包括慰安婦、天皇、反核、憲法九條等題材的遭禁作品，該展仍在激烈的政治風波而被迫中止。其後走向海外...

小鮮肉在81歲丈夫去世後獲500萬遺產 被批寄生蟲

英國鏡報報導，81歲英國退休牧師克雷門茲（Philip Clements）近日去世後，他的27歲羅馬尼亞同性丈夫馬林（F...

澳洲總理戶外見記者出現搞笑場面 屋主大喊：別站在我草地上

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）6月4日在新南威爾斯省（New South Wales）古貢（Googong）郊區見記者時出現搞笑場面，他的發言遭一名男居民打斷，原來這名屋主不滿莫里森與記者站在居所的前園草地，要求他們離遠一點。

最寂寞D-day紀念！疫情下諾曼第登陸76周年 海灘不見老兵

歐洲6日迎來二次大戰登陸諾曼第(D-day)76周年，但法國因新冠肺炎疫情影響而限制10人以上集會，令大眾無法參與在諾曼第海灘的紀念活動，老兵也無法重返當年戰場敘舊，是二戰結束以來首次。當天僅9個國家的代表參與簡短紀念儀式，成為「最寂寞的D-day紀念」。

3公尺長鯊魚攻擊 澳洲衝浪客當場死亡

澳洲警方表示，一名衝浪客今天在東岸一處知名海灘外遭3公尺長鯊魚攻擊，當場死亡

東京地鐵添一新站 「虎之門之丘」站啟用

東京地下鐵metro日比谷線新車站「虎之門之丘」六日啟用。新站「虎之門之丘」位於「霞之關」站與「神谷町」站之間，這也是東...

熱門新聞

小鮮肉在81歲丈夫去世後獲500萬遺產 被批寄生蟲

日拒參加美英批中聯合聲明 原來有苦衷

美共和黨要角首位倒戈！前國務卿鮑爾宣布支持拜登

川普無預警撤軍甚至不知會！紐時：美德關係二戰後最差

美國少年清掃示威過後街道10小時 獲贈跑車、獎學金

網路瘋傳泰國飛鼠撞榴槤慘狀圖 果農見真相「哭了」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。