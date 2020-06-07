聽新聞
test
0:00 / 0:00
澳洲總理戶外見記者出現搞笑場面 屋主大喊：別站在我草地上
澳洲總理莫里森（Scott Morrison）6月4日在新南威爾斯省（New South Wales）古貢（Googong）郊區見記者時出現搞笑場面，他的發言遭一名男居民打斷，原來這名屋主不滿莫里森與記者站在居所的前園草地，要求他們離遠一點。
莫里森4日早上到訪古貢，並在一條街道上向媒體滔滔不絕地介紹房屋興建補助金。但街道附近一幢房屋的男屋主突然出現打斷莫里森的發言，他稱「你們所有人可否別站在草地，拜託？快點（離開）。」莫里森聞言保持尷尬的笑容，叫攝影師向前移一點，離開草地。
眾人移開位置後，仍有一部分人踏在草地上，屋主不滿地說「各位，這是我剛剛才種的。」莫里森確認大家不再踏在草地上，向屋主豎起拇指地說「現在好了，謝謝。」男子豎起拇指回應，然後返回居所。
延伸閱讀：
GTA V、NBA2K等遊戲關服兩小時 悼念George Floyd
文章授權轉載自《香港01》
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言