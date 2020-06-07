最寂寞D-day紀念！疫情下諾曼第登陸76周年 海灘不見老兵

歐洲6日迎來二次大戰登陸諾曼第(D-day)76周年，但法國因新冠肺炎疫情影響而限制10人以上集會，令大眾無法參與在諾曼第海灘的紀念活動，老兵也無法重返當年戰場敘舊，是二戰結束以來首次。當天僅9個國家的代表參與簡短紀念儀式，成為「最寂寞的D-day紀念」。

今年多國紀念二戰結束的活動，因疫情而大幅縮減規模，法國巡邏兵飛行表演隊6日仍進行飛越諾曼第海灘上空的儀式，海灘附近居民也以盟軍旗幟裝飾家居，教堂也在當地時間下午6時44分鳴鐘，象徵盟軍在1944年6月6月搶灘。「D-day登陸委員會」呼籲公眾應向老兵致敬，表達世人並未遺忘他們。

BBC報導，6日原本至少有70名年逾9旬的二戰老兵出席諾曼地紀念活動，但在歐美疫情嚴重，限制措施未完全解除的情況下，只能取消每年回戰場紀念戰友的行程。原定在今年舉行揭幕儀式的「英國諾曼地登陸紀念碑」，活動也延後至明年。

一直籌款以支援老兵的英國「諾曼第精神基金會」，副主席斯圖爾特表示，今年無法如常舉行登陸諾曼第紀念活動，「我們與法國人同樣傷感，沒有人樂見受到防疫措施限制」。

他說，老兵均已年屆9旬，每年的紀念活動對他們而言都非常可貴。老兵霍華德的女兒彭妮表示，已致函諾曼第地區的行政首長，希望即使在限制措施下，英、法國民今年也應在英倫海峽兩岸舉行各自紀念活動。