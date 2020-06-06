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影／不捨媽媽煮的最後一道菜 櫻花妹冷凍5年再品嚐秒落淚

聯合新聞網 / 綜合報導
這碗「豚肉角煮」，就是瑞希與父親無法忘懷的味道。圖/YouTube
這碗「豚肉角煮」，就是瑞希與父親無法忘懷的味道。圖/YouTube

父母的好手藝往往是兒女最難忘的滋味，對許多人來說，無論餐廳的菜色有多豪華，都比不上最為平凡的家常菜。來自日本東京的寶谷瑞希，在母親寶谷惠過世後，因為捨不得她生前煮的這道「豚肉角煮」，將其保存在冰箱裡將近5年。日前瑞希為了與爸爸再次品嚐媽媽的手藝，請來專門幫觀眾解決疑難雜症的綜藝節目「探偵！ナイトスクープ」為他圓夢，而節目組也順利達成瑞希的願望。

25歲的寶谷瑞希向節目組表示，5年前的一天早上，他才剛與母親寶谷惠討論完，晚餐要煮瑞希想吃的「豚肉角煮」。沒想到等瑞希放學回來，就發現母親倒在地上昏迷不醒，送醫後母親仍因蜘蛛網膜下腔出血不幸離世。而母親早已準備好的那道「豚肉角煮」，瑞希與父親卻遲遲捨不得打開來吃，兩人便將其放入保鮮盒，在冰箱中一冰就是5年。

如今瑞希為了與父親再度品嚐母親的好手藝，委託人氣綜藝節目「探偵！ナイトスクープ」，希望節目組能幫助他們確認，這碗豚肉角煮是否還能食用。節目組因此請來知名生命學系教授內野昌孝進行評估，最後該專家表示，冷凍多年的豚肉角煮上，已有微生物附著，不過食物只要經過100度的高溫烹煮，在少量食用的情況下，大多對身體無礙，惟有體質虛弱的民眾需要多加注意。

節目組請專業的廚師以壓力鍋、生薑、大蔥等調味料盡力復原豚肉角煮的味道。當料理一被端上桌，瑞希與父親就聞到了熟悉的香味，品嚐一口之後，熱淚盈匡的瑞希已掩不住內心的激動，直呼：「這真的是母親的味道！」身旁的父親不禁流下淚水，喃喃地說到：「已經5年了啊......」溫馨的場面令眾人為之動容，一旁的節目主持人及廚師也相當感動。

嚐了一口廚師復原的豚肉角煮後，瑞希不禁流下感動的淚水。
嚐了一口廚師復原的豚肉角煮後，瑞希不禁流下感動的淚水。

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