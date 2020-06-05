雞蛋內驚見「長條寄生蟲」她嚇傻 超市急回收化驗

泰國春武里府（Chonburi）34歲女子蘭西雅（Rangsiya）在超市買了一盒雞蛋，豈料煮熟後一剝開，蛋內竟是一大堆灰綠色的長條狀不明物，看似一團壞掉變質的寛條麵，由於擔心可能是寄生蟲，蘭西雅透過網上發文向網友請教解答。

蘭西雅表示，上周日（5月31日）購買雞蛋回家，沒想到煮熟後敲開，赫然見到一堆蜷曲的長條狀物體，擔心可能雞蛋內長出寄生蟲；因為是首次遇到類似情況，她不知該如何處理，且不想在尚未找到真相的情況下隨意散布消息，影響到該超市的商譽，所以選擇在臉書發文求助。

照片中可見，蛋殼內壁黏滿灰綠色的物體，蛋白跟蛋黃全消失不見，剩下一大堆扁平的長條物，該篇文獲得廣大網友回應，「這太詭異了！很噁心」、「雞蛋怎麼會長出這個？太古怪」、「幸好你沒有吃下肚，不然恐怕會生病」。事後，超市派員與蘭西雅聯繫，並將有問題的雞蛋回收及拿去化驗，預計一周後有結果。

當地媒體引述泰國農業大學（Kasetsart University）的專家指出，初步判斷蛋內異物並非寄生蟲，而是細菌感染後造成組織變異，逐漸形成類似蠕蟲般的外觀；專家強調，雞蛋受堅硬外殼保護，一般難以被寄生蟲或蟲卵入侵。

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文章授權轉載自《香港01》