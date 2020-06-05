紐時現代愛情／婚後爭執不斷我們棄守前把心底痛苦一次攤牌

專欄簡介 【現代愛情】Modern Love是紐約時報專欄，也譯作「摩登情愛」，由讀者投稿，每周講述一個與愛相關的人情感受、祕密或背叛故事，可能令人鼓舞或令人神傷，包括男女、伴侶、親子間各種愛戀、分離、映照或刻痕。此專欄已有15年歷史，作者涵蓋各種年齡、性別、社經背景及寫作經歷。 現代愛情專欄已延伸發展成書籍和播客，部分篇章於2019年起改編成每集約30分鐘的單元劇，在亞馬遜Prime Video首播，演員包括安海瑟薇、蒂娜費、戴夫帕托等。聯合報取得紐時授權，即日起每周五刊出一篇專欄文章中譯。

如果婚姻是場球賽，我不想分勝負，只想留在場上久一點。

我先生丹尼斯很喜歡跟我和兩個孩子打網球，只要我們不按網球比賽規則打就好。他一再跟我們解釋，按規則打會使他處於不公平的劣勢，因為他不懂規則，也不知道如何發球。

他不學網球規則，反而是想打變種網球賽，那是他跟另一個演員在某個熱帶國家出外景時發明的。他們的變種打法沒有發球，只有一套複雜但古里古怪可以變通的規則，對我來說，經常看起來就是半途改變規則，而且幾乎總是有利於丹尼斯。

這件事在網球場上引發了幾次激烈口角。我都不好意思承認，有一年我們全家度假時，在一場「丹尼斯網球賽」後，我「不公平地」輸了球，我們有好幾天不說話（我一再對孩子怒氣衝衝），直到最後一兒一女插手，才迫使我們停戰。

那是我們婚姻中一段困難時光，一段長達數年的風暴。我們碰上網球的時間很晚，但我倆在成年初期很早就相遇。

我們相遇時，他25歲我20歲，都太年輕、未經世事，我們不知道人的本質是不會變的，變的只是待人處世及與人合作的方式。我們當時及現在的基本問題是，彼此幾乎一模一樣──天生的長相、態度和心理。我們是兩個獅子座，都愛孩子和各種動物，情緒激烈，高度敏感，競爭心強，特別是彼此競爭。

孩子出生後，我們陷入什麼都要較勁的情況，誰為婚姻和家庭做得比較多，誰自私自利、沒有愛、凡事不滿。我們不常爭吵，但一吵起來就大吵。

最後我們開始去找婚姻諮商，諮商師建議的幾件事中，有一項就是要固定找一天晚上約會。我們彼此冷淡到把約會時間，就訂在去找婚姻諮商師的那晚，結束諮商後有時去看電影，而其中一部片子就是「企鵝寶貝」。

這部電影讓我們都感動落淚，因為無論我們之間有什麼激烈上演的對抗，無論對方通常看起來有多惡劣，我們有兩個嬌貴的寶貝，需要我們小心、非常小心地提攜保護；還有什麼比一個11、12歲的女孩，或一個成長中不穩定的男孩更嬌貴？

這兩個好孩子是我們尋求諮商的原因，我們是在努力保證這個家完整無缺。因此我們努力扮演好自己的角色。我們把一星期某幾天晚上訂為固定的家庭日，且全家人會一起度假。還有偶爾我們嘗試一起打網球。

除了上述種種，這樁婚姻持續苟延殘喘，終於有一次我倆在婚姻諮商師診療室碰面時，我說：「我覺得這樁婚姻完了。」

丹尼斯同意：「夠了。」

離開診療所時，感覺上彷彿如釋重負，我們都非常鎮定。衝出那些門，帶著先前的盛怒大步走下台階，但丹尼斯還為我開門，我跟他道謝。走到街上，下起雪來，我穿著高跟靴，人行道上結著冰。我無法穿著那雙鞋走在結冰的人行道上，於是我問他，如果他可以陪我步行回家，我可不可以挽著他的臂膀。

他說：「好。」他不在乎。

我也不在乎。我只需要某個可以讓我扶著的東西，以免滑倒。我抓緊他的臂膀，我們彎著腰走進風中。

我們一邊走，他一邊說：「老實說，我現在又累又餓。」

「我們找點東西吃吧。」我說。

我們進了我家對街那家餐館，一家街坊小館，服務生都知道我們的名字，大廚知道我們喜歡的漢堡是什麼樣。我們坐在小館後方的包廂座位，丹尼斯點了湯。

都結束了，沒什麼好再失去的了，我決定端出我最後的牢騷，那些我覺得他得清楚了解的事，也就是：造成我們婚姻提前結束的原因就是他。我用無奈的語氣提醒他，他某次做了這個、某次做了那個。

那一樁樁悲慘的新仇舊恨是那麼痛苦卑微，我甚至覺得在諮商時都羞於啟齒，那當下我卻接連不斷說出，扔到丹尼斯那邊。

丹尼斯只是喝著他的湯。喝完了，他用餐巾紙擦了他的下巴。我們都很鎮定，彷彿整個曼哈頓島讓人施放了某種鎮定劑噴霧。

我猜我們的婚姻結束了，沒留下什麼情緒，我倆對這項定局都意外鬆了一口氣。我們就像「企鵝寶貝」裡的那對企鵝，意外掉落且打破了牠們的蛋。牠們照顧那個蛋一陣子，然後牠們各分東西，因為企鵝結為配偶並非一輩子的事。牠們互相追求，藉由鳴叫聲認定彼此，產卵，奉獻照顧，且當那個卵成熟孵化或孵化失敗，企鵝爸媽就分手。

我倆把自己的婚姻看成像企鵝婚姻，伴侶關係就是專門用來養育子女的。我們曾希望相守，直到孩子們離家，但現在看來似乎是不可能了。因此我們正在最後看一眼。

丹尼斯小心翼翼折好他的餐巾紙，然後說：「對不起，如果我有能力改變那些事，我會改，可是我沒能力改。那些都過去了，但是，對不起。」

我本來料想他會喊冤，一如過去每當我說他某一記有問題的球出界時，他會有的反應。但他只說，對不起。我相信他的誠意，這時他已沒有理由要編造這種事。

他的冷靜坦白激起我說出我自己的長串悔恨與歉意。在許多電影中，那會是我們撲進彼此懷抱的時刻，但在真實生活中，我們點了更多食物，打電話給對街公寓裡的孩子，問他們是否想去看電影。那天晚上，丹尼斯沒去睡旅館，他待在家中。隔天我們開車去鄉下玩。我們家，在經歷種種讓人發瘋的相爭後，不知怎麼的，完整無缺地留了下來。

事情變得比較好了。我們一起去見諮商師。我們去看電影。我們努力公平對待彼此。我們開始常打網球，只有我們兩個打，有時間就打。現在我們都照規則打。

但我心中學到許多啟示，丹尼斯現在是個更好的運動員，因此我們幾乎立刻就打成差不多平分秋色。我們每一場對賽都進步，我們停止欺騙對方。（是的，我承認，當被逼急了，我們兩個都使出有問題的手法，而且想盡辦法捏造得分，我們兩個都一樣。）

我們仍然超級競爭，但當對方打出一記好球，我們變得深為對方感到驕傲，當輸球時，我們不恨贏的那一方。我們仍舊爭強好勝，但現在會為對方感到欣喜。我們自己想進步，且希望看到對方也變得更好，實際上是，看到對方變好會興奮激動。

就這樣，我一直打到那年夏天我們的最後一場球，在幫兒子打包行李、開車載他去念大學前的最後一場球。我們一人贏了一盤，現在最後一盤打到5比5平手，但我們預約場地時間僅1小時，時間快到了，有別人在等著進場。於是這就是最後一球，決定勝負的一球。但這場比賽贏起來這麼難，我倆都受不了自己輸。

最後一球由丹尼斯發球，他發得很小心，嘗試不立刻得分、超越我。這麼做風險極高，我不占便宜，猛然揮拍，把球打到他的後場反拍擊球區。如果球出了界怎麼辦？比賽就結束了。

我把球揮向他的場區，他把球揮向我的場區。我小心翼翼把球揮到他的場區，非常小心，他把球揮向我的場區。我們連續對打，沒用上那種不計一切代價都要贏、會讓腎上腺素大量分泌的堅定決心，反而用上了不希望這場球結束的耐心和控制：希望這年夏天不要結束，希望兒子的童年不要結束，希望這場球永遠不要結束。

我們來來回回揮拍擊球，我突然想到，在我先生的球路中，有某種風度，我也在自己的球路中感受到這種風度，我們兩個努力找到對方球拍上的甜蜜點，也就是球拍上打起來事半功倍的區域，讓對方占一次便宜，藉此努力讓球賽繼續下去，再久一點點。

本文作者李芮（Ann Leary）為作家。原刊於2013年1月3日紐約時報，馮克芸譯。

By Ann Leary/Brian Rea © 2020 The New York Times Company