達爾文獎出爐 無裝備登富士山、懸崖欄杆倒立同得此獎

獎項通常是頒給在各領於有傑出表現的人才，但在國外一個名為「達爾文」的獎，卻是頒給因愚蠢方式喪命、受傷導致無法繁殖者，以表揚他們「讓自己的愚蠢基因無法延續」。而今年則是頒給一名沒帶裝備登富士山的日本男子，及一名在澳洲洞穴花園欄杆上倒立，結果墜落山谷的人。

2020達爾文獎（Darwin Awards）結果出爐，分別由一名日本男子及澳洲男子奪下。2019年一名日本直播主Tedzu在毫無裝備的情況下，沒有經驗也沒有嚮導，獨自一人邊直播邊爬富士山。原於當時富士山頂已覆蓋白雪，濕滑難行，加上天氣又冷，結果Tedzu便失足翻下山，畫面全透過直播傳了出去，達爾文獎對此事件下了「寒冷不是罪魁禍首」的註解。

另一位得主則是一名20歲的男子布萊德利，今年2月與朋友到澳洲花園洞穴（Cave Gardens Sinkhole）時，在洞穴上方的觀景台扶手上表演「倒立」，結果重心不穩，墜落30公尺深的洞穴中。達爾文獎的編輯群表示，很遺憾地得將獎頒給他，希望能在他倒立前讓他多考慮一下。

由美國史丹福大學研究員溫蒂（Wendy Northcutt）設立的半開玩笑性質的獎項，自1993開始每年由網友票選出當年的達爾文獎。過去台灣也曾拿過該獎，2004年嘉義兩名男大生為博取佳人歡心，騎著摩托車對撞當場死亡，事後女方表示對兩人都不感興趣。