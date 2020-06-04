畢業生辦卡車遊行 丹麥政府力挺

疫情不能阻擋學生們製造回憶！丹麥應屆畢業生將舉辦的「卡車大遊行」，已獲政府綠燈同意無條件放行。丹麥民眾黨發言人亨利說：「對於學生來說這些是很重要的回憶，政府會確保活動進行。」教育部長瑟爾也雀躍宣佈：「全國的同學們，你們可以自由地跳上卡車了！」

丹麥無條件放行活動

根據《The Local》報導，丹麥應屆高中畢業生的「卡車大遊行」派對，獲得國會不分黨派的成員一致支持，「綠燈」通過決議無條件放行。

儘管新冠肺炎疫情尚未趨緩，丹麥2020年的應屆高中生仍然決定舉辦傳統的卡車大遊行派對，以慶祝畢業的喜悅，政府則對學生的決定表示同意，國會也一致通過決議放寬防疫限制。兒童福利及教育部長瑟爾雀躍宣佈：「很高興通知全國的同學們，你們可以自由地跳上卡車了！」

遊行當天，丹麥高中生們會搭上佈置各種標語、特殊裝扮亮相的大卡車，他們也會在派對中喝得酩酊大醉，並在街頭上做出一些瘋狂的事情，例如在水池中狂歡等。丹麥民眾黨發言人亨利說：「對於學生來說這些是很重要的回憶，而且一生只有一次，政府會努力做好被動防疫，確保他們的活動能順利進行。」

傳統遇疫情

歐美學生畢業時常會在當地舉辦派對，以此方式與社區民眾歡慶。目前在美國分成兩派，有些學校會照常舉辦慶祝派對，有些則因疫情取消。據《筆灣先鋒報》報導，位於緬因州的美多瑪谷高中即表示，學校會遵從州政府指示停止所有的畢業遊行慶祝。密西根州西約旦高中則是安排學生們以個人交通工具遊行，安排路線圖及搭設直播台，讓同學及家長感受到這份殊榮。

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