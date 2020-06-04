暖化加外資無法管 澳洲水源枯竭危機

澳洲的墨累-達令河流域因暖化乾涸，加上中企購買水源缺乏控管，恐讓流域環境雪上加霜。專家警告，墨累-達令河流域的乾涸，將會影響澳洲和其他亞洲地區的糧食及飲水供應。另外，外國企業購買澳洲水源時並不受外國投資審查局的管束，恐會更加惡化河流生態，引發環境和經濟危機。

從氣候變遷開始

根據《彭博》報導，河水流域的規律乾涸現象很常見，但因為人為造成的氣候變遷，導致墨累-達令流域不正常的乾涸。澳洲在2019創下高溫紀錄，甚至在2020年初史無前例的野火肆虐，然而因為溫度持續上升，河水乾涸只會越來越嚴重。

專家認為，這和澳洲身為化石燃料開採大國有關，澳洲前總理滕博爾甚至通過多項政策，為的是加速開採以發展經濟。然而，因為過度開墾帶來的河源枯竭危機，反而加重傷害澳洲的經濟。

中資購水缺監督

根據ABC報導，目前已有2家中國公司購買了墨累-達令流域的水資源，然而在缺乏監督下，甚至去稅務局登記水權都是要企業「自動」而非政府強制，讓人憂心會更加劇墨累-達令流域生態的破壞。

法務顧問公司的貝佛表示，外來投資者購買水資源時，根本沒有被澳洲的外國投資審查局（FIRB）審查，「簡直就是把水當成一般商品隨便賣，而且還無法可管。」

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