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用壞遊戲機 9歲男童遭繼母塞行李箱7小時後死亡
南韓一名9歲男童疑似因為把遊戲機用壞不敢說實話，在繼母發現後竟氣得把他關進行李箱中長達七小時，直到發現男童沒有反應才緊急送醫，但搶救了三天後男童仍在昨（3）日不幸去世。
綜合南韓媒體報導，本月1日原本是男童新學期首次上課的日子，但當天他疑似因為把遊戲機弄壞了不敢說實話，被繼母發現後竟把男童關進長70公分、寬50公分的行李箱當中，後來男童因為忍不住在行李箱內小便，讓繼母氣的將他塞進長60公分、寬44公分更小的行李箱當中後便出門。
直到繼母回家後，男童當天已經被關在行李箱內長達7個小時，在發現男童失去心跳後才將他緊急送醫，但男童靠呼吸器維持了3天生命後仍在3日不幸過世。
據了解，男童父親因為工作關係不在家，家裡只有男童、繼母和繼母的兩個孩子，而男童在上個月5日南韓兒童節時就曾因為頭部受傷就醫，當時他身上就出現許多受虐痕跡，導致繼母被警方約談。
繼母在此次調查中一併坦承了上個月的罪行，她表示因為男童不聽話才打他。目前警方已將逮捕繼母原因從「兒童虐待傷害」改為「兒童虐待致死」，也將會繼續調查男童生父是否對繼母虐待的行為視而不見，並解剖男童屍體查明死因。
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