瑞士憑什麼成為永久中立國？ 網友分析四關鍵：惹不起

瑞士是目前全球最為人熟知的永久中立國，也是世界上第一個中立國，周圍緊鄰德國、法國、義大利、奧地利等歐洲強權，卻還能在一戰、二戰時保持中立，引起網友好奇詢問「為什麼瑞士可以變成永久中立國？」網友則分別從國防、地理優勢、金流及國際關係等角度做出分析。

網友在PTT八卦板PO文表示，「對瑞士的印象是：黃金多、洗錢多、客戶隱私高，有自己的軍隊，但是有瑞士為何可以成為永久中立國呢？」

不少網友點出關鍵是軍事實力，「國防實力不錯，德意志第三帝國都不敢打」、「近乎全民皆兵，可能是全世界神槍手最密集的國家，服役完備用槍械彈藥就帶回家」、「瑞士的中立是因為人民夠強悍，自古以來瑞士傭兵就是歐洲第一」。

也有網友認為地理優勢才是關鍵，「明明就是易守難攻，整個國家都山地」、「山洞怪，打起來費力」、「打他CP值低」。

網友也馬上聯想到瑞士「洗錢天堂」的稱號，「太多錢要透過瑞士洗，不讓他們捲入紛爭是各國共識」、「掌控金融掐住各國高官政要的私人錢包」、「打瑞士=搶別人的錢」、「大家都需要一個能安全藏錢又可靠的地方」。

也有網友以國際關係的角度來看，「德法義奧四國角力下的結果啊，誰拿下瑞士對其他三國都不利，所以中立國是最佳解」、「四國共同認為，誰拿下瑞士都會造成失衡」、「國防一部份原因而已，兩邊都拿捏好怎跪才真的」。