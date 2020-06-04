「肺炎離婚」成熱潮 疫情成為壓垮婚姻最後一根稻草

兩個月前中國大陸武漢解封首日出現一波結婚潮，由於結婚的人太多甚至導致系統當機，不過近日在日本「肺炎離婚」（コロナ離婚）卻引起話題，在家工作讓相處時間變長，也使得許多觀念上的衝突浮上檯面，許多妻子看出丈夫本性，讓肺炎成為壓倒婚姻的最後一根稻草！

根據日本小學館出版社的網路雜誌「マネーポスト」報導，近日「肺炎離婚」議題引發熱議，專門處理婚姻事務的法律代書木由紀彥表示，最近的確接到許多因新冠肺炎所興起離婚念頭的諮詢，並舉出三件案例。

木由紀彥分享第一起案例是一對結婚10年的夫妻，他們就讀小學8歲的兒子因為疫情關係從3月開始停課，而丈夫也改為在家工作，但在某天妻子請丈夫教小孩唸書時，丈夫卻生氣大罵「小學考試誰都能考滿分吧？別拿這種事煩我」，說完後就繼續顧著打電腦，完全不想管小孩。

木由紀彥提到，而且有一次兒子所屬的童軍隊希望可以在兼顧防疫的情況舉辦活動，兒子也期待可以參加，但是丈夫聽了卻爆怒說「一堆人感染都沒症狀！尤其是小孩子！是要把病毒帶回家嗎？」事後兒子因為爸爸反常的言行受到嚴重創傷，在家也會刻意避著爸爸，這也讓妻子更確定了離婚的念頭。

木由紀彥表示第二起案例的丈夫是一名看護，而妻子因為全心支持丈夫，所以不論丈夫多晚回家都會準備熱騰騰的飯菜，直到有天丈夫對妻子說「妳這樣等我回家會給我壓力，讓我沒辦法專心工作」，丈夫一席話讓她非常受傷，感情出現裂痕也使得她帶著小孩回老家住，目前兩人分居中。

直到肺炎疫情爆發後丈夫帶著一箱泡麵、3袋衛生紙還有30片口罩到妻子老家找她，但在追問之下才知道丈夫跑了很多家藥妝店掃貨，這讓她非常反感並說「謝謝，但是還有其他人買不到很困擾，我不能收下」，這讓丈夫非常錯愕並表示「大家都一樣在囤貨啊！」事後妻子因為害怕重新同居以後，孩子會變得跟丈夫一樣自私的人，於是找上法律代書準備申請離婚。

最後木由紀彥提到第三對夫妻，因為妻子得知抽菸的人染疫以後的死亡率比較高，於是要求丈夫戒菸，而丈夫一開始也爽快答應，但不料才過了三天，妻子出門回家後卻發現房間充滿菸味，之後質問丈夫，他卻說「不要在妳面前抽就好了啊？反正我又不會染疫」，不僅如此丈夫甚至還把政府給的10萬日圓（新台幣約27000元）補助都拿去打柏青哥，這也讓妻子決定在疫情趨緩以後就要離婚。

所有案例也讓木由紀彥表示「生命有限，在離婚時需要考慮一下，你的配偶是否是你最佳的合作夥伴」。