一鍵全刪中國！谷歌下架暴紅App 印度網友怒了

中國和印度邊境對峙升高，印度民眾對中國的不滿情緒逐漸高漲，當地手機用戶最近瘋狂下載「移除中國 Apps」，刪除中國製造的手機軟件。但這款在印度暴紅的App昨天遭到谷歌play下架，引發印度網友群情激憤到谷歌官方推特洗版要求說明原因。

BBC報導，「移除中國」是由印度公司One Touch AppLabs開發，主要功能在協助用戶移除手機上的中國製造的手機軟件，其中在印度特別受歡迎。據統計，「移除中國」5月17日上架後，截至2日晚被下架時，下載量已超過500萬人次。

不過，谷歌昨天表示，這款手機應用程序因為違反Play商店的政策已被下架，但並沒有具體說明原因。另外一款在印度被下載500多萬次、目標在取代中國抖音，被稱為印度版抖音的的應用MITRON，也同時從谷歌Play Store商店消失。

報導說，這款App除會移除抖音海外版TikTok、Zoom等外，其他被標示出中國製造的手機軟件還有ShareIt（茄子快傳）、CamScanner（掃描全能王）、UC browser（UC瀏覽器）、阿里巴巴旗下的網絡瀏覽器等。這款手機程序同時也會向用戶推薦不是中國製造，但功能類似的替代用手機軟件。

批評者指責這款手機程序助長反中國的情緒。在中國手機應用開發者論壇白鯨社區上，有許多用戶呼籲人們向谷歌Play商店舉報這款移除中國的手機應用，指責該手機應用協助用戶卸載其他手機應用，「是擾亂市場正常運作的行為」。

但環球時報英文版報導，也有不少印度網民認為，「我們已經向中國付了大量的錢，中國轉身就把這些錢拿來對付我們。我們必須意識到事情的嚴重性，趕緊有所行動。」也有網友嘲諷「你發這條推文的蘋果手機，就是中國生產的。你把手機送給我吧，我來證明你真的下定決心抵制中國了。」