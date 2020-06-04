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超市「細菌冠軍」這東西最多人握過

世界日報 / 編譯林育正／綜合報導

新冠肺炎疫情期間，到超市購買生活用品和食物，是必須卻又有風險的活動；其中購物籃的提把更是最多人接觸，非常容易傳播細菌和病毒的途徑。

與同樣很常被碰觸的信用卡機和自助結帳觸控螢幕相比，購物籃把手被接觸的時間更長，整個購物過程都緊緊被握住。而且，與其他常被接觸的地方相比，購物籃更少被清潔消毒；就算有消毒，也非常難一個一個仔細清潔。

Invigor 診所的醫師波斯頓(Leann Poston)就指出，要清潔到所有可能碰觸到的表面非常困難，而且購物籃通常都疊在一起存放，就算清潔也還是有病菌。相較於購物推車，購物籃也較常和顧客的個人物品和衣服接觸。

醫療保險的網站Medical Bill 911創辦人，同時也是護士的特勞科(Gail Trauco)同意購物籃較難清潔。她說：「籃子的結構讓新冠病毒有躲藏的空間；你用手臂勾著籃子，拿在手上或換手；籃子與身上衣服摩擦，與櫃檯和其他商品接觸都可能散播病毒。」

因此她呼籲前往超市採買的民眾，如果可以盡量選擇使用購物車，因為它的把手較容易清理。她說：「當把商品放進購物車中，比較少機會和其他表面接觸，能降低沾上病毒的風險。」

Best for Nutrition的拜亞柯迪醫師(Rashmi Byakodi)也提醒，購物過程中盡量避免購物車碰觸到身體，使用前自己最好再消毒把手。

波斯頓也補充：「避免把個人物品放在購物車裡，如果採買需要帶點個人物品的話，那就背個背包。當把商品放進去和拿出結帳，避免讓衣服與個人物品接觸到可能沒擦拭過的表面。」

醫師 新冠肺炎

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