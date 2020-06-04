懷孕母象誤吃藏鞭炮鳳梨 下巴舌頭遭炸爛衝入水中降溫仍死亡

印度近期發生一起大象死亡事件，一隻懷孕母象在附近的國家公園閒晃時，誤吃一顆裝有鞭炮的鳳梨，未料炸藥在大象嘴中爆開，使牠的下巴和舌頭都被炸爛，雖然大象第一時間衝入水中，將嘴巴泡在水裡降溫，但事發幾天後大象仍然傷重不治，而目睹這一切的林業官員也在臉書表示他們已將大象火葬在森林，並對牠的死感到遺憾和難過。

根據「每日郵報」「路透社」報導，這起事件發生在印度喀拉拉邦的帕拉克卡德（Palakkad）地區，23日這隻懷孕母象從當地的寂靜谷國家公園（Silent Valley National Park）跑出來閒晃、找東西吃，未料卻吃到附近農家放置的鳳梨，他們為了防範動物破壞農作物在水果裡放置了鞭炮，而炸藥在母象嘴裡爆開，她的下巴和舌頭都被炸爛了。

第一時間母象衝入了附近的河中，並將自己的嘴放進水裡降溫，林業官員見狀也立刻帶著其他大象下水拯救，未料幾天後牠仍然傷重不治。目睹母象受害過程的林業官員克里希南（Krishnan）事後在臉書寫下自己的想法，他表示母象很善良，在被鞭炮攻擊急著下水時，並未踐踏任何房屋，而母象當時一定更擔心肚子內的小孩，而不是自己餓著肚子。

克里希南表示他對母象的死感到遺憾，他們事後也已經用卡車將牠送回森林火葬，而對於放炸藥的行為，林業官員蘇尼爾（Sunil Kumar）表示肇事者可能會面臨虐待動物的指控，而這可能會使他們入獄或被罰款。