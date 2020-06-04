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父抱著1歲兒窗邊看電車 竟讓他從2樓摔落重傷

聯合新聞網 / 綜合報導
住宅示意圖。圖片來源／pixabay
住宅示意圖。圖片來源／pixabay

因家長沒看好、孩童從住家高樓墜落的事件時有所聞，但日本發生一起1歲幼兒被父親抱著，仍不慎摔出窗外的事件，不少人提醒家長不要小看幼兒的暴衝力。

千葉新聞報導，千葉縣我孫子市5月底發生一起意外，晚上9點有人報案，一名1歲的男童從二樓住家窗戶摔落，樓高約5～6公尺，孩子摔到一樓混凝土的路面，重傷昏迷送醫。

孩子父親供稱，由於兒子喜歡電車，於是抱著他在窗邊觀看，卻不慎讓他摔出窗外。事故發生的原因和過程，警方仍在調查。

不少網友譴責該名父親的失職：「只是看看電車為什麼要開窗？」、「晚上那麼黑到底要看什麼？」。但有人幫父親緩頰，猜測是孩子哭鬧睡不著，爸爸想哄才帶他看電車；還有人提醒即使抱在手上，也不要小看幼兒的暴衝力，最好還是別讓孩子身體探出窗外。

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