聽新聞
test
0:00 / 0:00
父抱著1歲兒窗邊看電車 竟讓他從2樓摔落重傷
因家長沒看好、孩童從住家高樓墜落的事件時有所聞，但日本發生一起1歲幼兒被父親抱著，仍不慎摔出窗外的事件，不少人提醒家長不要小看幼兒的暴衝力。
千葉新聞報導，千葉縣我孫子市5月底發生一起意外，晚上9點有人報案，一名1歲的男童從二樓住家窗戶摔落，樓高約5～6公尺，孩子摔到一樓混凝土的路面，重傷昏迷送醫。
孩子父親供稱，由於兒子喜歡電車，於是抱著他在窗邊觀看，卻不慎讓他摔出窗外。事故發生的原因和過程，警方仍在調查。
不少網友譴責該名父親的失職：「只是看看電車為什麼要開窗？」、「晚上那麼黑到底要看什麼？」。但有人幫父親緩頰，猜測是孩子哭鬧睡不著，爸爸想哄才帶他看電車；還有人提醒即使抱在手上，也不要小看幼兒的暴衝力，最好還是別讓孩子身體探出窗外。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言