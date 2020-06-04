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「都是人類的錯！」地球面臨第6次物種大滅絕

世界日報 / 編譯中心╱綜合3日電

地球正面臨第六次物種大滅絕！最新刊登於「美國國家科學院院刊」(PNAS)的研究指出，人類在地球上的活動嚴重影響動物生存環境，造成數以百計的野生動物瀕臨滅絕。而目前正在發生的第六次大滅絕更以前所未見的速度將更多物種推至滅絕邊緣。專家估計，目前大約有500種哺乳動物、鳥類、雙棲動物和爬蟲類動物危在旦夕，而人類各種破壞環境的行為是罪魁禍首。

英國BBC中文網報導，研究指出，地球過去曾經歷五次物種大滅絕，過去100年，有超過400種脊椎動物絕種，但若果以正常演化速度比較，這樣的絕種規模通常要歷時1萬年，現在卻只要百年內就造成，代表絕種速度變得非常快， 僅需原本時間的100分之1。科學家認為「罪魁禍首正是人類」。

科學家說，以前的物種大滅的原因是火山爆發、小行星撞擊地球等天災，現在的物種滅則是人禍，「人類是造成這些動物滅的罪魁禍首」。墨西哥國立大學的傑拉多希巴洛斯教授說，地區性的生態系統正面臨崩潰的危險。他在接受英國BBC的採訪時表示：「我們所有人在未來10年到50年的行為將決定人類的未來。」

研究指出，瀕臨滅絕的陸地脊椎動物如蘇門答臘犀、號角鷦鷯、加拉帕戈斯象龜、小丑蛙，已經喪失了94％的種群，僅剩下不到1000隻。

生態學教授岡薩雷斯警告，如果人類無法為物種滅亡踩下煞車，未來僅需20年，就可能會有大約500多種陸生脊椎動物滅絕，這將相當於生態系1萬6000年自然演變的總損失。

距今最近的一次大滅發生在約6600萬年前，當時統治地球表面2億多年的恐龍和其他大量動植物可能因一次隕星撞擊地球事件而滅。

研究人員還強調，當前的新冠病毒危機表明，人類對待自然世界的魯莽行徑將嚴重反噬人類自己，野生動物貿易自古以來導致許多物種滅絕，這次新冠肺炎大流行也與中國野生動植物貿易與消費產業有關，「如果中國能妥善實施野生動植物貿易禁令，可能會成為一項避免瀕危動物絕種的重大保護措施。」

研究團隊稱，數據反映全球要作出行動的迫切性。

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