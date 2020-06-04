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防疫期間旅館推出新房型 一晚九千元沒牆沒屋頂美呆了

聯合新聞網 / 綜合報導
瑞士旅館推出一晚九千元的開放式房型沒牆沒屋頂，襯映的風景相當美麗。擷自Zero Real Estate
瑞士旅館推出一晚九千元的開放式房型沒牆沒屋頂，襯映的風景相當美麗。擷自Zero Real Estate

全球疫情近日趨緩，歐洲各國紛紛釋出解封政策，力圖挽救頹靡的觀光經濟。一家瑞士旅館別出心裁推出這樣的「房型」，讓人讚嘆這樣無牆沒屋頂的開放式設計，恰恰呼應了各國政府都在倡導的保持社交距離政策。

位於瑞士東部山區的旅館（Zero Real Estate），近日開放旅客預訂「露天式房間」，該旅館官網主打著「唯一的星星是你/妳」的主題，推出7間別出心裁的房型。

從官網照片來看，每間房間均座落在阿爾卑斯山風景如畫的山間，在戶外擺放一房間的平台，並設有雙人床及基本床組設備，「每間房間」還配有專人管家服務，無論在河谷旁、田野間、星空下，每間房間襯映的景色各有千秋，共推出7種房型當中，每間房一晚要價295元法郎（約新台幣9,151元），即日起開放訂購，旅客可預訂從今年7月起的入住時間。

瑞士旅館推出一晚九千元的開放式房型沒牆沒屋頂，襯映的風景相當美麗。擷自Zero Real Estate
瑞士旅館推出一晚九千元的開放式房型沒牆沒屋頂，襯映的風景相當美麗。擷自Zero Real Estate

防疫旅館 瑞士

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