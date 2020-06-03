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印度人瘋狂下載「移除中國APP」 遭谷歌下架

德國之聲 / 德國之聲中文網

谷歌方面周三(6月3日)表示，這款名為「Remove China Apps」的應用軟件「觸犯了谷歌公司的相關條例」。該APP五月底剛剛上架，呼應了不少印度網民「抵制來自中國的APP」之號召，在短短幾天內就獲得了500多萬的下載量。

谷歌公司一名發言人證實了該應用下架確實是因為觸犯公司條例，但是沒有給出進一步的解釋。

一名知情人士則向路透社表示，谷歌公司的條例禁止應用軟件「誤導用戶移除、禁用第三方應用軟件或修改系統設置」。

而「移除中國APP」一旦安裝後，就會自動掃描安卓手機內的抖音、UC瀏覽器等來自中資企業的APP；用戶一旦卸載了這些中國APP，手機還會彈出一條通知：「你太棒了！手機裡沒有中國APP。」

這款安卓應用是由印度軟件開發商OneTouch AppLabs編寫的，該公司暫時沒有回應路透社的置評請求，只是在其官方網站上確認了應用遭谷歌下架的消息，並且感謝廣大用戶的支持。

半個世紀的摩擦

據法新社報道，5月5日及5月9日，中印兩國分別在拉達克地區(西段)、乃堆拉地區(中段)的邊境發生肢體沖突，雙方還一度互擲石塊。中國媒體同期也曾報道印度軍隊阻撓中國邊防部隊正常巡邏執勤。印度國防部長辛格（Rajnath Singh）5月30日表示，「在任何情況下，我們都不會讓印度的尊嚴受到損害。」

許多印度民眾在過去幾周使用「抵制中國產品」(BoycottChineseProducts)之社交媒體標簽，印度總理莫迪(Narendra Modi)的一名發言人此前也使用過該標簽，並呼籲卸載普遍使用的中國產軟件。

半個多世紀以來，中國與印度時常發生邊界摩擦，1962年甚至還發生了邊境戰爭。2017年，兩國在拉達克地區(西段)、洞朗地區(中段)的邊境發生過沖突何對峙。2018年，中國國家主席習近平和印度總理莫迪在武漢舉行會談後，雙邊關系有所緩和和改善。去年十月，中印兩國領導人再度在印度南部城市金奈舉行會晤。中印關系中，邊界是一個極為敏感的問題，雙方擁有共同邊界近2000公裡，有總面積超過12萬平方公裡區域存在領土爭議，涉及西段、中段和東段三個部分。中印雙方原則上都同意和平解決爭議。

文山/苗子/(路透社、法新社)

本文章由德國之聲授權提供】

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