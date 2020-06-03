人類殘害原始雨林 去年被毀面積大如瑞士

「全球森林觀察」研究人員2日表示，2019年全球三塊大陸有大片原始雨林遭到焚毀，人類為了畜牧與種植商業作物，砍伐或燒毀面積約等同瑞士大小的原始林，平均每六秒就有一個足球場大小的森林消失。

中央社引述法新社報導，世界資源研究所（World Resources Institute）管理的「全球森林觀察」（Global Forest Watch）基於衛星資料發布年度報告顯示，去年被毀原始雨林1/3以上位於巴西，遠多於分居第二和第三的剛果民主共和國與印尼。

2019年共有3萬8000平方公里的原始雨林被摧毀，相當於每六秒就有一個足球場的森林消失。這是科學家20年前開始追蹤原始森林縮減情形以來，損失第三嚴重的一年。

對此，全球森林觀察計畫經理暨主要研究者魏塞（Mikaela Weisse）受訪時表示：「我們很憂心損失速度這麼快，就算不同國家和企業傾力減少伐林還是這樣。」

其實去年全球被焚燒和推土機夷平的熱帶雨林總面積是上述數字的3倍，但原始雨林尤其珍貴。

原始雨林未受現代開發計畫侵擾，擁有地球上最豐富的野生生物多樣性，而且樹木儲存大量的碳。焚燒林木會使碳逸散到大氣中，成為導致地球暖化的二氧化碳。

魏塞表示：「這些森林得花數十年，甚至是數個世紀，才能回復本來的狀態。當然這是假設人類不去打擾伐林後土地的情況。」