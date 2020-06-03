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稱棉花產自綿羊 新加坡部長坦承口誤：自己都笑翻

世界日報 / 編譯中心／綜合2日電
陳振聲接受媒體訪問，當他提及棉花時說，新加坡沒有綿羊去生產當地需要的棉花。 圖／ingimage
陳振聲接受媒體訪問，當他提及棉花時說，新加坡沒有綿羊去生產當地需要的棉花。 圖／ingimage

新加坡貿工部長陳振聲接受訪問時，誤稱新加坡沒有綿羊，無法生產棉花。他事後在臉書大方承認口誤，不僅聲稱自己看了都會笑翻，還說需要好好補眠。

陳振聲5月30日接受媒體訪問，對於新加坡可否讓更多物品在本地設立生產線，他以口罩生產為例，認為很多產品所需原料無法在新加坡取得，仍需要依賴國際貿易。當他提及棉花時還說，新加坡沒有綿羊去生產當地需要的棉花。

中央社報導，陳振聲昨天透過臉書（Facebook）說明這段口誤的趣事，引發不少網友按讚留言。

他在臉書表示，棉花絕對不是來自綿羊，因此，當他發現說太快口誤，連自己都笑翻了。

陳振聲指出，過去幾週以來，他一直都在思考各種口罩的替代品，其中包括羊毛或其他動物的毛。很可惜的是，新加坡並沒有棉花，也沒有綿羊。

他最後也在臉書說，自己是要好好去補眠了。

新加坡 口罩

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