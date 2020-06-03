疫情促城市智慧化 AI大數據優化交通

受到疫情影響，城市的智慧化和綠化可能比我們想像的更快來臨！智慧交通系統的工程師甘瑟指出，以AI和大數據優化紅綠燈，可望降低25%的壅塞狀況，預計每人每年可省下500歐元以上。有鑑於疫情可能徹底改變工作型態，未來城市蛋黃區和蛋白區的功能將改變，使得建築不再愈蓋愈高。

AI大數據優化交通

根據《德國之聲》報導，對環保人士來說，疫情期間街道一掃而空、空氣清新是過去難以想像的情景，也有不少人思考在後疫情時代，如何讓城市更加環保和智慧化。奧地利智慧交通系統供應商Kapsch TrafficCom的工程師甘瑟認為，現在正是重整城市內交通運輸的大好機會，以AI和大數據優化紅綠燈，可望降低25%的壅塞狀況。

「新車和手機都已具備定位等功能，現在只剩交通基礎建設的升級。」甘瑟指出，智慧交通更可替城市省下大量成本，目前在馬德里、孟買等地建置的系統只需每人2.5歐元，營運成本每人每年1歐元，但降低壅塞狀況可省下每人每年500歐元以上，其中包含因排碳量下降而減少的碳交易支出。

德國IT顧問公司DXC Technology執行長埃德拉徹更提出一個大膽的願景，透過蒐集車流、道路施工等資料，上傳至一個開源平台，提供地方政府或私人企業分析，再回傳至每部車或智慧型手機上，便能夠有效改善交通，但必須制定非常嚴格的隱私政策，如資料的去識別化。

工作型態改變建築

《德國之聲》報導，有鑑於疫情可能將徹底改變人們的工作型態，大部分都在家工作，有必要再去辦公室，德國房地產經紀人協會的會長馬特納預估，未來幾年內辦公室出租市場恐怕將萎縮20%。建築評論家馬克認為，未來人們將不再在城市的蛋黃區工作與居住，使得建築不再愈蓋愈高，而是朝向更多空間、舒適的方向。

此外，埃德拉徹也指出，「偵測社交距離」是數位科技下一個應用領域，可透過穿戴式的感應器，當人與人太過接近便會響起警報聲。疫情雖然重創航空業，但航空專家基爾希表示，航空業勢必由價格戰轉向更個人化的服務，蒐集旅客的消費習慣和旅行偏好，為旅客制定量身訂做的行程。

【更多精采內容，詳見 】