全民「反中」！印度人瘋狂下載「刪中國」App

中國和印度近期在邊境爆衝突，如今對抗態勢從軍事延伸到民間。一款由印度公司開發的新App可找到手機中安裝的「中國應用」並刪除。該App上線兩周衝上谷歌應用商店下載第一，更讓許多印度網友推薦，「反中」已成為印度全民共識。

除了武力衝突，新冠肺炎疫情也引發印度反中情緒高漲。綜合媒體報導，印度最近有一款「移除中國 Apps」（Remove China Apps）非常火爆，聲稱可以檢測並移除用戶手機裡的所有「中國App」，推出兩周，下載量已超過100萬人次，成為現在最熱門的應用程式。

如果這款App未掃描出中國App，應用界面還會彈出提示：「祝賀，你很棒，你的手機裡已經沒有中國App了」。該應用程式的開發者、印度軟體公司聲稱，這款應用是「為教育目的而開發的」，而中國的手機App是「不安全的」。

目前，「抵制中國貨」的聲音正在席捲印度的社交媒體和公共輿論。一些激進人士呼籲「抵制中國」、「去中國化」。比如印度工程師、教育專家旺楚克，他也是印度知名電影「三個傻瓜」（另譯「三傻大鬧寶萊塢」）的角色原型，近日更在推特上發文，呼籲印度民眾抵制所有中國產品，號召民眾一起「刪抖音」（TikTok），並表示如果公民很聰明，就應該使用錢包權力，而不是把責任全留給軍隊，讓他們來用子彈來回應。

而印度網友為了抵制TikTok，找到了一款叫Mitron的替代App，印度人還自豪稱是印度本土版的TikTok。但一份報告顯示，Mitron應用的源代碼是從一家巴基斯坦公司購買的。