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英國版VOGUE以素人取代明星及名模 3位封面人物究竟何方神聖？

香港01 / 陳婷楓
英國版《Vogue》2020年7月號便找來3位擔任前線工作者的素人擔任封面人物，並在書中刊登深入訪談，藉此向她們致敬。圖／IG
英國版《Vogue》2020年7月號便找來3位擔任前線工作者的素人擔任封面人物，並在書中刊登深入訪談，藉此向她們致敬。圖／IG

過往時尚雜誌大多選用明星或名模擔任封面人物，今期英國版《Vogue》卻採用了三位不同來歷的素人上陣，這三位素人到底是何方神聖？

新冠肺炎（COVID-19）蔓延多月，造成無數死傷，全球人心惶惶，普羅大眾連外出購買物資也無法安心，擔心一不小心便成為下一個確診者。在此嚴峻的時期，前線工作者卻無顧自身恐懼，堅守崗位為大眾服務，非常值得大家尊敬。

英國版《Vogue》2020年7月號便找來3位擔任前線工作者的素人擔任封面人物，並在書中刊登深入訪談，藉此向她們致敬。

3位女性分別是火車司機Narguis Horsford、助產士Rachel Millar，以及超市助理Anisa Omar。3位在疫症蔓延期間仍然堅守崗位工作，使得有需要的人能夠得到適切的服務。然而，Narguis Horsford卻在訪問中表示：「我不是英雄，但我為自己作為一名火車司機，並能在新冠肺炎此一災難時期為大眾提供服務感到非常驕傲。」Rachel Millar則在訪問中分享了她在疫症時期所遇到的難，以及她對工作的熱愛。

超市助理Anisa Omar，在疫症蔓延期間仍然堅守崗位工作，使有需要的人能夠得到適切的服務。圖／IG
超市助理Anisa Omar，在疫症蔓延期間仍然堅守崗位工作，使有需要的人能夠得到適切的服務。圖／IG

過去數月，多本雜誌先後就疫情改變過往採用明星或名模擔任封面人物的習慣，以「隔離」、「社交距離」、「口罩」、「醫護致敬」等為封面主題，回應時代面貌。義大利版《Vogue》也於上月一改傳統，以全白作為雜誌封面，僅印上「VOGUE ITALIA」及期數等基本資料，藉此表示「一張等待書寫的白紙，全新標題、故事即將開始」的希冀。

義大利版《Vogue》也於上月一改傳統，以全白作為雜誌封面，僅印上「VOGUE ITALIA」及期數等基本資料。圖／Vogue
義大利版《Vogue》也於上月一改傳統，以全白作為雜誌封面，僅印上「VOGUE ITALIA」及期數等基本資料。圖／Vogue

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文章授權轉載自《香港01》

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