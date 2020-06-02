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南非禁酒令解除 民眾爭囤犯罪恐增加

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
6月起取消禁酒令，在允許販酒的首日，民眾大排長龍，不少人怕疫情捲土重來會再度禁酒，因此採取多買多囤的策略。(網路截圖)
6月起取消禁酒令，在允許販酒的首日，民眾大排長龍，不少人怕疫情捲土重來會再度禁酒，因此採取多買多囤的策略。(網路截圖)

南非解封允許賣酒，對社會是喜是憂？南非防堵疫情擴散的封鎖逐步放寬，6月起取消禁酒令，在允許販酒的首日，民眾大排長龍，不少人怕疫情捲土重來會再度禁酒，因此採取多買多囤的策略。然而酒精與暴力犯罪息息相關，在禁酒令期間，相關的傷亡數字有明顯地降低，此次開放，也讓不少人擔心暴力犯罪將再上演。

民眾雀躍排隊買酒

根據《BBC》報導，南非於3月26日午夜起實施最嚴格的第5級全國封鎖，5月1日起降為第4級，6月1日起再降至第3級，逐步開放限制，但仍要求民眾遵守防疫規範。禁止販酒引起酒商與酒友反彈，66天後終於等到解禁開放。

當天民眾不畏寒風，一早便到領有酒牌的商店排隊買酒。還有排隊民眾表示，「今天彷如耶誕節，令人十分興奮！」

「封鎖剛開始時，我還沒意識到生活中會有這麼長的日子沒有酒。」排隊民眾派翠西亞•歐柏霍札爾說，「所以我今天要多買多囤積，萬一又回到第5級封鎖，我就不必擔心沒有酒了。」另一名民眾薩托•馬奇戈笑說：「我開了一輛小貨車來，預備大肆採購，為我自己也為其他無法來排隊的人買酒，順便賺點微薄的服務費。」

領有酒牌的商店允許週一至週四上午9時至下午5時賣酒；但週五、六、日與國定假日不准賣酒，任何活動都不准提供或販售酒類，消費者只允許在家中飲酒。

禁酒減少暴力犯罪

根據《TVNZ》報導，當局表示，禁酒令是為了讓警察和醫院集中精力應對新冠病毒，醫生和警察說，這項禁令帶來了巨大的效果，讓南非的暴力傷亡人數急劇下降，儘管該國的釀酒師抱怨說他們被迫倒閉，政府在稅收上也損失了一大筆錢，但酒精所引發的暴力犯罪仍是南非的一個嚴重課題。

「酒精具有破壞性。」激進反對派「經濟自由戰士」黨領袖朱利葉斯•馬列馬批評取消禁令說，「酒精破壞家庭，酒精破壞生命，酒精導致不受保護的性行為和疾病傳播。」南非的研究發現，酒精是導致謀殺，強姦和毆打等犯罪的主要因素。根據急診室報告，在禁酒令期間，與酒精有關的交通事故和鬥毆事件急劇減少。

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