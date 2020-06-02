快訊

川普手拿聖經教堂外拍照 主教震怒：我看了什麼

同志影視出頭天！疫情衝擊下 台灣OTT如何逆勢成長？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒駕撞死Foodpanda外賣員 大馬21歲華裔青年竟豎拇指

香港01 / 記者李福源／報導
警方封鎖行車線進行調查，最後證實許永章體內酒精濃度嚴重超標。圖擷自Facebook
警方封鎖行車線進行調查，最後證實許永章體內酒精濃度嚴重超標。圖擷自Facebook

馬來西亞21歲華裔青年許永章（Khor Yong Zhang，音譯）無視居家禁令，周一（6月1日）凌晨外出飲酒並酒駕，撞死了44歲Foodpanda外賣員莫哈末再立（Mohamed Zaili Mohamed）；有行車攝錄機拍到，事發時許永章的私家車撞上莫哈末再立的電單車後未有立即剎停，反而繼續拖行逾2公里；許永章其後被捕，並被帶到吉隆坡交通法庭受審。

許永章任職汽車零件店，事發當晚醉酒駕駛失控，撞到莫哈末再立的電單車導致其頭部重創，當場身亡。網上片段顯示，許永章撞人後未有立即停車，反而繼續把電單車拖行，在路面擦出大量火花；一名司機見狀從後追趕，不斷響按促許永章停車，惟他竟搖下車窗，伸出手豎起大拇指。

許永章對催促他停車的司機豎起大拇指。圖擷自Facebook
許永章對催促他停車的司機豎起大拇指。圖擷自Facebook

許永章最終仍被逼停，警方趕到發現他全身散發濃烈酒味，隨即將他拘捕及押回警局進行酒精測試，證實其體內酒精濃度嚴重超標。

死者妻：永遠都不會原諒他

吉隆坡交通調查及執法組主任祖基菲里稱，死者莫哈末再立事發時正在代妻子送餐，豈料飛來橫禍；當局強調會起訴許永章，一旦罪成，最高可被判入獄10年。

許永章周一上午首度上庭，在傳譯員讀出指控後，他點頭表示明白，但拒絕認罪。法官批准許永章以6000令吉（約41000台幣）保釋候審，同時凍結其駕駛執照，預料7月1日再提訊。

莫哈末再立的47歲妻子表示，二人育有5名子女，丈夫是全家的經濟支柱，如今一家人只好學習自力更生，「當晚他送餐前曾跟我自拍，豈料這竟然成為我們最後一張合照。如今他去世，我心都碎了，永遠都不會原諒他（許永章）！」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀：

寶馬司機分神切線　的士捱撞兩死傷　官判唯一應受讉責的人囚2年

電單車失控撞垃圾車車尾　鐵騎不治

文章授權轉載自《香港01》

酒駕 馬來西亞 吉隆坡

延伸閱讀

她為了老人年金將祖母屍體冰封16年 9年來詐領高達500多萬

好噁！客運後座突伸出一隻腳 她傻眼：此生第一次見過

特斯拉無視貨車翻覆直撞 網猜：自動駕駛中滑手機？

新裝修磁磚被「貼歪」 網：是否壓價太嚴重才派學徒打發

相關新聞

紐約時報新視界：騎大象人道嗎？

泰國有七千頭大象，超過半數是圈養。一九八九年，泰國實施伐木禁令，昔日幫忙運送木頭的大象因此失業了，大多數的大象跟著飼主流落街頭，在田間遊蕩，或者在公路地下通道等危險地點避難。

確診孕婦胎盤出現損傷痕跡 科學家：神祕凝血問題可能也於胎盤發生

新冠肺炎（COVID-19）可能導致神祕凝血和血管損傷問題。最近美國醫院小型研究發現，許多懷孕時確診的婦女產後胎盤都有受傷跡象，意味病毒影響的血流異常現象很可能也在胎盤發生。

酒駕撞死Foodpanda外賣員 大馬21歲華裔青年竟豎拇指

馬來西亞21歲華裔青年許永章（Khor Yong Zhang，音譯）無視居家禁令，周一（6月1日）凌晨外出飲酒並酒駕，撞死了44歲Foodpanda外賣員莫哈末再立（Mohamed Zaili Mohamed）；有行車攝錄機拍到，事發時許永章的私家車撞上莫哈末再立的電單車後未有立即剎停，反而繼續拖行逾2公里；許永章其後被捕，並被帶到吉隆坡交通法庭受審。

印度獸父多次性侵2月大女嬰 妻返家驚見她下體多處受傷

印度近期發生一起家庭性侵案件，一位2個月大的女嬰因母親外出領錢的關係，被托付給父親照顧，未料母親返家後卻發現女嬰私處有多處傷口，報警後女嬰父親承認曾多次性侵女嬰，有媒體報導指出這位父親甚至在智能障礙的兒子面前對女嬰性侵，目前該男子已遭逮捕，關押在監獄中，而女嬰則是被送往醫院治療。

南非解封取消禁酒令 民眾大排長龍採購

南非為防新冠肺炎擴散的全國封鎖逐步放寬，包括取消禁酒令。今天是允許販售酒類的第一天，民眾大排長龍多買多囤，因為擔心萬一疫...

寶萊塢知名作曲家死於新冠肺炎 享年42歲

印度媒體報導，寶萊塢知名作曲家瓦吉德汗（Wajid Khan）死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），享...

國家地理新鮮聞：波多黎各多震起因

波多黎各有著漫長的地震歷史，該島之所以非常容易發生地震，是因為恰好位於加勒比板塊和北美板塊的交界。

巴黎聖母院廣場重新開放 修復團隊復工趕進度

法國巴黎聖母院修復團隊今天表示，儘管因武漢肺炎實施封城導致修復作業中斷，仍希望能在2024年，也就是2019年聖母院大火...

雙層公寓木村花之死 為什麼人們愛看實境秀？

「為什麼你可以任意批評只在電視上見過、現實中根本沒見過的人？」風靡全球的日本實境秀《雙層公寓》（Terrace House），23日傳出震撼消息。在最新一季「東京篇：2019-2020」出演的女子摔角選手木村花，疑因不堪網友長期言語霸凌，在個人推特與IG接連發出負面訊息後，選擇自我了結一生如華，年僅22歲。

升空19小時後 SpaceX飛龍太空船與國際太空站成功接合

太空探索科技公司（SpaceX）火箭31日將二位太空人送達國際太空站（ISS）；儘管太空人赫利（Doug Hurley）...

熱門新聞

川普對全國演說：停止暴動 否則動用軍隊

夜晚聽見嘎啦聲響屋子瞬間懸空一半 她崩潰：新車已在懸崖下

美國暴動 川普老招用死再爆領導危機

現場直擊／華府宵禁 美警施放催淚瓦斯驅離人群

軍車清道開路！讓川普從白宮步行到教堂

美警暴力害死非裔 家屬驗屍結果：死於窒息

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。