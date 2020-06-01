聽新聞
test
0:00 / 0:00
印度獸父多次性侵2月大女嬰 妻返家驚見她下體多處受傷
印度近期發生一起家庭性侵案件，一位2個月大的女嬰因母親外出領錢的關係，被托付給父親照顧，未料母親返家後卻發現女嬰私處有多處傷口，報警後女嬰父親承認曾多次性侵女嬰，目前該男子已遭逮捕，關押在監獄中，而女嬰則是被送往醫院治療。
根據「The Hindu」「DTNEXT」報導，該事件發生在印度埃羅德（Erode），女嬰母親在22日外出領錢，她託付50歲的丈夫照顧女嬰，未料她返家後卻發現女嬰私處有多處傷口，她直覺是丈夫所為，忍無可忍下報警求助，警方到場後男子承認自己曾多次性侵女兒，而報導指出男子甚至在智能障礙的兒子面前對女嬰性侵。
事後男子被依「保護兒童免遭性犯罪法」遭到逮捕，現在他被關押在孔巴托的監獄內，而女嬰則是被送往醫院治療，目前病情穩定。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言