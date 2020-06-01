印度獸父多次性侵2月大女嬰 妻返家驚見她下體多處受傷

印度近期發生一起家庭性侵案件，一位2個月大的女嬰因母親外出領錢的關係，被托付給父親照顧，未料母親返家後卻發現女嬰私處有多處傷口，報警後女嬰父親承認曾多次性侵女嬰，目前該男子已遭逮捕，關押在監獄中，而女嬰則是被送往醫院治療。

根據「The Hindu」「DTNEXT」報導，該事件發生在印度埃羅德（Erode），女嬰母親在22日外出領錢，她託付50歲的丈夫照顧女嬰，未料她返家後卻發現女嬰私處有多處傷口，她直覺是丈夫所為，忍無可忍下報警求助，警方到場後男子承認自己曾多次性侵女兒，而報導指出男子甚至在智能障礙的兒子面前對女嬰性侵。

事後男子被依「保護兒童免遭性犯罪法」遭到逮捕，現在他被關押在孔巴托的監獄內，而女嬰則是被送往醫院治療，目前病情穩定。