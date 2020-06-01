升空19小時後 SpaceX飛龍太空船與國際太空站成功接合

太空探索科技公司（SpaceX）火箭31日將二位太空人送達國際太空站（ISS）；儘管太空人赫利（Doug Hurley）與貝肯（Bob Behnken）已作好準備在必要時手動接管，但「飛龍號」（Dragon）太空船仍自動在ISS停靠並接合，完全不需人力協助；而此次接合就發生在中國與蒙古邊界上空262英里處。

「獵鷹九號」（Falcon 9）火箭30日自甘迺迪太空中心升空後，幾乎不到19小時，太空船就完成接合；美國太空總署（NASA）說，網路收看人次一度多達1000萬。

赫利與貝肯使用高科技觸控螢幕控制太空艙，在距離數碼的地方進行測試飛行，然後轉換回全自動操作完成接合；赫利說該太空艙操作得「真的非常好，非常乾淨俐落。」

位於加州霍桑的SpaceX任務控制中心透過無線電說：「恭喜你們完成這項非凡的成就，也歡迎你們來到ISS。」

艙口於數小時後開啟，讓兩位太空人進入軌道實驗室，與居住在ISS的三人相互擁抱。

NASA太空人凱西迪（Chris Cassidy）敲響ISS的鐘聲，迎接剛抵達的成員。

但赫利進入太空站時不小心撞到頭，並且在歡迎儀式中頻繁觸摸自己的額頭。

接合完成後，兩位太空人對所有人表達感謝；但飛龍號的通訊線路卻出問題，兩人幾乎無法聽清楚休士頓控制中心打來的電話。

飛龍號在ISS停靠數小時後，兩位太空人通報，該太空艙的表現相當出色；根據已退役的太空梭，該太空艙被新命名為「奮進號」（Endeavour）；兩人仍穿上升空時穿的加壓太空衣與頭盔，以防萬一。

SpaceX和NASA的控制中心裡，所有人必須保持距離；而在軌道上則不需要保持社交距離或戴口罩，因為剛抵達的太空人已隔離數周。