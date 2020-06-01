SpaceX成功送人上太空站 恐威脅俄羅斯航太業

中央社 / 莫斯科31日綜合外電報導

美國太空探索科技公司（SpaceX）順利發射火箭送人到國際太空站（ISS），意味俄羅斯長年壟斷太空旅行的情況告終，俄國不再是唯一有能力將太空人送往ISS的國家。

法新社報導，SpaceX昨天發射火箭，今天成功以太空船將太空人送抵ISS，成為首家成功執行載人太空飛行任務的民間企業。俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）向美國和SpaceX致賀，但專家表示，SpaceX這次發射火箭成功，對Roscosmos來說應是個警鐘。

SpaceX成功將太空人送到ISS，這是美國2011年終止載人太空梭計畫以來，美國太空人首次利用美國製火箭在美國本土發射升空展開太空飛行任務。

美國2011年終止載人太空梭計畫後，俄羅斯聯合號太空船（Soyuz）便成為唯一負責運載太空人往返ISS的工具，這些太空人會先在俄國首都莫斯科外的星市（Star City）受訓，並學習俄文，而後才會從哈薩克的貝康諾太空發射場（Baikonur）由火箭送上太空。

法國國家科學研究中心（CNRS）太空政策專家蘇爾斯-韋爾熱（Isabelle Sourbes-Verger）說：「這類太空飛行提供莫斯科意料之外的機會，能繼續生產Soyuz，並在ISS議題談判上保有重要話語權。」

Roscosmos也藉由運載太空人賺進大筆收入。美國國家航空暨太空總署（NASA）若要在Soyuz取得一個太空船位，就需花費約8000萬美元（約新台幣24億元）。

莫斯科齊爾考夫斯基航太學院（TsiolkovskySpace Academy）專家艾奧寧（Andrei Ionin）說，若SpaceX開始運載美國太空人，Roscosmos「每年恐損失超過2億美元」。

艾奧寧說，廣義上來說，像SpaceX這樣的對手出現，對俄國航太業來說應是個「警鐘」。俄國航太業的情況比當局聲稱的還要「差很多」。專家表示，SpaceX等民間企業崛起，恐使俄國望塵莫及。

不過，俄羅斯今天對於失去太空旅行壟斷權，做出一副不在乎的樣子；並說他們計劃今年試射兩枚新火箭，並在明年重啟登月計畫。

太空人 SpaceX 火箭

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