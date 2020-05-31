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SpaceX成功發射火箭送人赴太空站 俄羅斯致賀

中央社 / 莫斯科31日綜合外電報導
SpaceX昨（31日）從佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）順利發射「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭，以全新「飛龍號」（Crew Dragon）太空船把美國太空人送往ISS。 歐新社
SpaceX昨（31日）從佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）順利發射「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭，以全新「飛龍號」（Crew Dragon）太空船把美國太空人送往ISS。 歐新社

俄羅斯聯邦太空總署今天向美國太空探索科技公司（SpaceX）致賀，恭喜對方成功發射火箭送人赴國際太空站（ISS）。過去9年間，俄羅斯是唯一有能力載太空人上ISS的國家。

法新社報導，SpaceX昨天從佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）順利發射「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭，以全新「飛龍號」（Crew Dragon）太空船把美國太空人送往ISS。SpaceX因此成為首家成功執行這類任務的私營企業。

這也是美國太空人睽違9年，首次利用美國製火箭在美國本土發射升空展開太空飛行任務。

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）官方推特（Twitter）張貼的一支簡短影片中，Roscosmos載人航太計畫執行董事克里卡約夫（Sergei Krikalev）說：「我想向我們的美國同事致意。」

「（SpaceX送人上太空站）任務成功，將提供我們更多機會，有益整個國際計畫。」

美國2011年終止載人太空梭計畫，在這之後，俄羅斯聯合號太空船（Soyuz）便成為唯一負責運載太空人往返ISS的工具。俄羅斯是從哈薩克貝康諾太空發射場（Baikonur）將太空人送往ISS。

俄羅斯和西方國家近年來緊張關係升高，但在ISS領域上進行的國際合作仍不間斷，實為罕見。

太空人 俄羅斯 SpaceX

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