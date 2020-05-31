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印度16歲少女為愛私奔遭村民扯爛衣服虐打 父親被迫現場觀看

香港01 / 李納德
一名身穿粉紅色紗麗的少女被3名男子圍毆，扯頭髮、掌摑、棍毆、腳踩、打臀，更扯去她上衣肆意羞辱。圖／Twitter
一名身穿粉紅色紗麗的少女被3名男子圍毆，扯頭髮、掌摑、棍毆、腳踩、打臀，更扯去她上衣肆意羞辱。圖／Twitter

印度社會女性地位低落，不少女生連自由戀愛的權利都沒有。印度社交平台近日瘋傳一影片，影片中一名身穿粉紅色紗麗（印度服飾）的少女被3名男子圍毆，扯頭髮、掌摑、棍毆、腳踩、打臀，更扯去她上衣肆意羞辱，少女父親被迫在一旁觀看。印度警方指事件源於少女和心愛男子私奔，村民認為是對村落不敬，故要公開嚴懲。警方指涉事的16名男子干犯騷擾、恐嚇、毆打等罪，會全部拘捕提告。

影片中，一大班男子包圍一名身穿粉紅色紗麗的少女，其中一名男子扯着她的頭髮拳打頭部，少女不敢反抗被另一男子捉實再扯開上衣，大力擊打臀部，整個人幾乎失平衡，之後再有一名男子從地下拾起棍棒不停揮打，少女就這樣上身的紗麗完全被扯爛露出內衣，頭、身、臀、腳被暴打，當時多名男子在現場圍觀，場面極盡侮辱。

少女被扯爛上身紗麗，再按在地上暴打棍毆。圖／Twitter
少女被扯爛上身紗麗，再按在地上暴打棍毆。圖／Twitter

事件發生於印度古吉拉特邦Chhota Udepur區的偏遠材落Bilvant村，印度警方稱影片攝於5月21日，被虐的16歲少女被父親及當地村民發現與男子私奔，去了鄰近中央邦的一個村莊，隔了幾天後短暫回家。

村民認為少女私奔是對他們社區不敬，3名男子決定動用私刑，要當眾羞辱少女，少女父親一直在場被迫觀看女兒受虐，任由3名男子輪流毆打自己女兒。相關影片相信由村民手機拍攝，警方稱發現片段時已着手調查。

少女父親周三報案，警方隨即趕到該村落，警方稱會對施暴的3名男子Desingh Rathva、Bhipla Dhanuk、Udelia Dhanuk及在場的13名男子提告，他們涉嫌騷擾、恐嚇、毆打、違反《兒童性防治保護法》等罪，暫時已拘捕當中7人，有9人在逃。

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文章授權轉載自《香港01》

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