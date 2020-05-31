鎖定素人 民宿、咖啡廳大改造

近年來，純素主義興起，餐廳、超市和許多店家推出以植物為基底的產品，迎合不斷增長的大眾需求，旅遊業也不例外。

各國逐漸放寬防疫、旅遊限制，愛爾蘭航空、法國航空、英國航空、聯合航空和維珍航空等民航業者在機上供應全素餐點。

線上服務網站Happy Cow協助旅客尋找周邊的全素食餐廳，蛋奶素飯店、全素飯店同樣也收錄其中。

同時為全素食咖啡店Beet Bar、兩房全素民宿Beet Beds的老闆布萊恩（Paul Blayne）決定擴大業務，將位於英國馬蓋特舊城區的Hooked on Books書店改造成全素民宿。Beet Beds已獲得Trip Advisor用戶好評肯定。

書店所在建築物已有大約180年歷史，是英格蘭肯特郡Thanet區的地方政府列管保護建築，雖然有人反對改造，但地方議會基於活化利用古蹟、建築物可持續有人維護考量，最後同意將一樓改成餐廳、頂樓設置露台，內部也將大改造、增設夾層。這間五床民宿僅提供符合全素主義的盥洗用品、枕頭和床單。

為了有較好的飲食，布萊恩在經營咖啡店後開始吃全素。他表示，未考慮太久就決定將住宿打造成全素環境。

他說，「我們已經開了一間兩房全素民宿，也在酒吧提供全素食物，這不是難事。這對全素主義者來說是很棒的消息，但我們不會排斥非全素食主義的人」。

民宿裝修、開幕時程因新冠肺炎疫情受耽擱，布萊恩希望一切很快就能回歸正軌。