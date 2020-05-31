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開啟新紀元！SpaceX火箭載太空人升空 火箭回收省成本

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
SpaceX的火箭30日成功發射，將兩名美國太空人送入太空軌道。法新社
SpaceX的火箭30日成功發射，將兩名美國太空人送入太空軌道。法新社

在美國政府取消太空飛行任務近十年之後，一家私人企業周六（30日）首次成功將美國太空人送入軌道，開啟了人類太空旅行的新紀元。

兩名美國太空人下午3時22分自眾所熟悉的佛羅里達發射台升空，這裡也是多次阿波羅任務和太空船的發射地點，但搭載他們升空的「獵鷹九號」火箭和「飛龍號」太空船，對許多人來說是新的景緻---打造者不是美國太空總署（NASA），而是懷抱火星殖民夢的億萬富翁馬斯克所創辧的SpaceX。

紐約時報報導，這對美國來說既是勝利、也是懷舊的時刻，凸顯美國在科學、技術創新和私人企業的全球領先地位，即使其前景和野心因疫情、政治衝突和經濟不確定性而籠罩陰霾。

到場觀禮人士包括美國總統川普和副總統潘斯。另有數百萬人透過網路和電視做見證。川普說：「今天的發射指明商用太空產業將是未來。我們令世人豔羨，很快會登陸火星，並擁有史上所能想像的最強大武器。」

NASA選擇了兩位資深太空人赫利（Doug Hurley）和貝肯（Bob Behnken）負責此次飛行任務。這是2011年美國讓太空梭退役以來，NASA太空人首次自美國本土發射升空。自那時起，美國付費向俄羅斯購買火箭上的座位，將太空人送上太空站。但往後，NASA都會把這項任務移交給SpaceX和其他公司，此事為想在外太空賺錢的創業家開啟了新的可能性。

現年48歲的馬斯克對火箭一無所知，似乎不像太空科技前沿人物。但20年前，他想將實驗溫室送上火星，與俄羅斯洽談不成，興起自己打造火箭的想法。當時20多歲的他剛把一手創辦的PayPal賣給eBay，賺進了第一桶金，想開啟新事業，於2002年創辦了SapceX。但該公司並未一帆風順，獵鷹一號火箭三次試射失敗，第四次才成功。

後來NASA開放民營公司競標載貨上國際太空站的合約，SpaceX是中選的兩家公司之一，因此獲資金挹注。2015年，SpaceX完成從海上回收火箭推進器的壯舉，可將節省的成本回饋給顧客。這大大節約了NASA送人上太空的成本。

SpaceX的火箭30日成功發射，將兩名美國太空人，貝肯（前）和赫利，送入太空軌道。路透
SpaceX的火箭30日成功發射，將兩名美國太空人，貝肯（前）和赫利，送入太空軌道。路透

太空人 火箭 NASA

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