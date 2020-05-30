葡萄園下藏千年羅馬別墅遺跡 精美馬賽克地磚保存完整

世界上許多歷史遺跡仍未被挖掘出，無論是在普通的民宅或農地下，都有可能隱藏著這些遺跡。義大利羅納省一處葡萄園近期被發現地下藏有距今千百年歷史的羅馬別墅遺跡，將土壤挖掘後發現地下藏有精美馬賽克地磚，地磚保存的相當完整，這也使當地的考古學家相當震驚。

根據「Agenzia Italia」報導，考古團隊近期在義大利羅納省瓦波利切拉的一處葡萄園挖掘出千百年前的羅馬別墅遺跡，考古學家詹尼（Gianni De Zuccato）表示他在去年夏天獲得一筆財政部的資金，當時他與團隊曾試圖開挖，但卻失敗了，但他們挖掘出了馬賽克地磚的碎片，如今終於開挖成功了。

他也表示這塊葡萄園土地下是羅馬時期人們居住地的遺跡，這一部分約有350至400平方公尺的面積，而附近也有類似的建築群，總面積超過1000平方公尺。而這塊馬賽克地磚至今仍可以保持完整是因爲之前的地主將地磚覆蓋住賣出，變成葡萄園後也都在耕作，因此並沒有人發現這塊特別的地磚。