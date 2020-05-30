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手足搶平板…哥哥拿鐵鎚狠砸10歲妹妹至頭骨碎裂死亡

聯合新聞網 / 綜合報導
遭殺害的10歲女孩Luda。圖取自太陽報
遭殺害的10歲女孩Luda。圖取自太陽報

哈薩克塔拉茲城發生一起人倫悲劇，一名15歲的少年因為搶用平板電腦和10歲的妹妹起衝突，竟然用鐵鎚攻擊她，導致其頭骨碎裂死亡。

太陽報報導，附近鄰居目擊，哥哥Aleksey和妹妹Luda為了搶用平板電腦發生爭執，Aleksey想要玩遊戲，而Luda想要用來唸書，接著就看到Aleksey手裡拿著鐵鎚。

據警方調查，Aleksey是趁著Luda睡覺時將她殺害，用鐵鎚重擊她頭部多次，接著將屍體帶到鄰居家附近的街道丟棄，回家後換掉沾染血的衣物，對父母謊稱妹妹失蹤了，並引導他們到棄屍的地點。

鄰居表示Luda的死狀相當悽慘，頭骨碎裂得很嚴重，當醫護人員抬起她的頭時，還有部分頭骨脫落。

最終警方找到Aleksey的作案兇器和染血衣服鞋子，並將他逮捕，他坦承一切犯行，並稱是妹妹讓他生氣才會動手。當地媒體報導Luda是相當聰明和有靈氣的女孩，還秀出她穿著公主般的洋裝，顯示相當受到家人寵愛。

棄屍 失蹤 屍體

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