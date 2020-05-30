美YouTuber收養中國自閉症童拍片籌款 3年後送走他被轟斂財

YouTube近年成為不少人分享生活的平台，美國一對將近70萬訂閱的夫妻早年從中國收養一名自閉症男童赫胥黎（Huxley），其YouTube頻道鉅細靡遺紀錄男童在美國的生活，影片爆紅後二人賺得人氣、收視甚至廣告贊助，但去年年底粉絲卻發現男童不再在影片中出現，至近日他們終於宣佈基於小朋友的健康和行為問題，必須把男童送走並安置在另一個更適合他的家庭，結果引來網友批評，指責她借領養一事炒作斂財，在名利雙收後卻「拋棄」男童。

2017年10月，斯托弗正式收養這位2歲半男童並將他改名為赫胥黎（Huxley），記錄夫妻到中國與男童第一次見面的影片更超過550萬觀看人次；此後頻道的訂閱人數在一年間大增，影片亦不時與國際品牌合作。

斯托弗曾在育嬰雜誌和網誌談及照顧赫胥黎的困難，表示當初從收養機構得知男童患腦瘤，認知能力和發育狀況尚算良好，並且能說一點中文，但實際收養後卻發現情況嚴重，赫胥黎出生前曾經胎內中風，並有三級自閉症和感覺處理失調（Sensory Processing Disorder），斯托弗更因此曾為赫胥黎籌款。

直至最近，有網友發現斯托弗的影片不見赫胥黎身影，引起猜疑。夫妻兩人於是在週三（27日）上傳最新影片，承認已安排另一家庭照顧赫胥黎。斯托弗片中哭訴自己是失敗的母親，無法滿足赫胥黎的醫療所需，坦言領養過程存有未知數，並非所有資料都是公開透明。斯托弗形容絕大部分困難和掙扎都隱藏在影片背後，顧及赫胥黎隱私才沒有說出近況，加上醫療人員評估赫胥黎需要更多幫助，令他們必須作出殘酷決定。

不過，許多網友對斯托弗夫婦的解釋不領情，質疑他們借小朋友斂財，賺夠了便「棄養」，甚至有人發起網上聯署，要求YouTube刪除兩人盈利影片。

延伸閱讀：

【趣一趣】淋浴間去水口騎呢升高 網民黑人問號：真係天才

21歲台男徒手清化糞池 不怕未來女友嫌棄 網民：我看到的是態度

文章授權轉載自《香港01》