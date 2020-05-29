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疫情下經濟困難 單親媽被迫「肉償交租」：我不想流離失所

香港01 / 記者朱利安／報導
美國一名單親媽媽透露，房東在疫情下趁機要求與她發生性關係以抵銷房租，否則便會趕她和孩子出去。示意圖／ingimage
美國一名單親媽媽透露，房東在疫情下趁機要求與她發生性關係以抵銷房租，否則便會趕她和孩子出去。示意圖／ingimage

新冠病毒（COVID-19）肺炎在美國肆虐，死亡人數已超過10萬人。疫情重創經濟活動，不少人面臨失業，雖有良心業主願意減租共渡時艱，但也有房東趁火打劫，竟強逼租客以性行為抵銷房租，否則就把他們趕走。

據《路透社》報道，由於住屋成本上升，英美近年開始出現「性愛抵銷房租」的情況，甚至愈來愈多人在網上刊登相關招租廣告。由逾百個組織組成的美國公平住房聯盟（National Fair Housing Alliance，NFHA）最近調查發現，美國業主性騷擾租客的個案在疫情期間增加了13%。

美國一名單親媽媽早前向NFHA透露，房東在疫情下趁機要求與她發生性關係，以抵銷房租，否則便會趕她和孩子出去，最終她逼不得已就範，並表示：「如果我不跟他發生性關係，他會把我們趕出去……作為一名單親媽媽，我別無選擇，我不希望與孩子流離失所。」

NFHA總顧問威廉斯（Morgan Williams）表示，租客在面對房東驅趕時容易感到脆弱，尤其在新冠疫情之下，房東正正看準了其經濟弱點，導致他們別無選擇，因租客會擔心失去住所，即使被性騷擾也不敢舉報。同樣關注議題的英國會議員霍布豪斯（Wera Hobhouse）就指，民眾在封鎖政策下需經常留在家中，加劇「性愛抵房租」的問題。

有美國人權組織的律師認為，受害者以弱勢社群為主，而「性愛抵銷房租」在法律上存在很多灰色地帶，即使受害人想指控房東，有機會被反指控賣淫，難以約束房東的暴行。

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文章授權轉載自《香港01》

疫情 房東 失業 性騷擾

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