日本迪士尼「休園3個月」模樣曝光 網嚇：在演陰屍路？

自今年初起，全球開始爆發新冠肺炎疫情，觀光產業陸續受到衝擊，其中，日本東京迪士尼樂園因應疫情，從2月29日暫停營業至今，隨著日本全面解除「緊急事態宣言」，樂園何時開放也備受矚目，近日有網友拍下休園近3個月的迪士尼樂園樣貌，引發推特網友一陣熱議。

近日有許多推特網友分享，休園近3個月的迪士尼樂園外觀，從照片上可看見，昔日充滿歡笑的迪士尼樂園已是斑駁的模樣，沿路不僅雜草叢生，放眼望過去，大門口也相當陰暗。一名前往朝聖的網友表示，「今天有事去浦安，順道看了一下迪士尼，真的已經出現廢墟感我笑了」。

另外，昔日熱鬧的JR舞濱站也是空蕩蕩一片，很難想像那裡是迪士尼入口旁的鐵道車站，甚至連知名主題樂園「大阪環球影城」，也被網友們拍下有如廢墟的狀態。

還有日本網友發揮創意，為「樂園廢墟照」加上濾鏡和特效字，讓照片看起來像鬼片的宣傳海報，其他網友不禁笑說「有陰屍路的感覺」、「有一種會衝出活屍的感覺」。

休園近3個月的日本迪士尼樂園，路上都長出草來。圖翻攝自推特「Shirakami_rs」

遊客去迪士尼樂園一定會經過JR舞濱站，如今也是空蕩蕩一片。圖翻攝自推特「Madokasu_Shogun」