萌娃「厭世照」狂吸14萬粉絲 網搜親媽照看傻：怎麼生的

小孩子一定要有天真稚嫩的臉蛋才算可愛嗎，南韓這名小妹妹就詮釋出不同風格！一位南韓媽媽經常在IG上分享女兒「無奈又厭世」的生活照，小小年紀的她彷彿歷經滄桑，做出很多大叔的動作，意外引發網友討論。

南韓一位媽媽為一對兒女開通IG帳號「luvv_hyul」，專門分享他們一家有趣、可愛的日常生活，但這名媽媽不同於其他家長會曬出兒女帥氣的一面，她反而喜歡貼出兒女的「醜照」，吸引14萬粉絲追蹤。

有趣的是，從這名媽媽拍下的生活照可以發現，她的女兒長得比較圓潤，雙頰帶有一抹紅暈，綁著兩個丸子頭，不時流露出生無可戀的表情，尤其小妹妹常穿著睡衣亮相，無意間露出小肚子，還在鏡頭前翹腳看電視，有時也會像一位大叔，癱軟在沙發休息，讓人看了不禁會心一笑。

另外，小妹妹和哥哥的有趣互動也是一大看點，兄妹倆的生活照迅速在網路上竄紅，目前IG已經超過14萬粉絲追蹤，還有網友搜出媽媽的照片，歪樓表示「怎麼生的」，稱讚這位南韓媽媽身材維持的很好，不像是兩個孩子的媽，反而像大學生。

小妹妹有著紅潤的臉頰，和一副生無可戀的表情。圖翻攝自IG「luvv_hyul」

小妹妹有著紅潤的臉頰，和一副生無可戀的表情。圖翻攝自IG「luvv_hyul」

小妹妹和哥哥成長的點點滴滴，在網路上迅速爆紅。圖翻攝自IG「luvv_hyul」